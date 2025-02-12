¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos

Llega la época más alegre, emotiva y nostálgica del año: la Navidad. Este mes está lleno de reuniones familiares, celebraciones, comidas especiales y momentos que nos invitan a disfrutar, compartir y agradecer. Sin embargo, también es una temporada en la que los excesos alimenticios pueden aparecer con facilidad.

Consejos nutricionales para Navidad

Aunque muchos creen que es imposible llevar una dieta equilibrada durante las fiestas, la clave está en organizarse y hacer elecciones inteligentes. A continuación, te compartimos algunos consejos para lograrlo:

Planificar con tiempo los menús:

Preparar los menús navideños con anticipación ayuda a controlar las cantidades y evitar comer en exceso. Además, permite reducir el desperdicio de alimentos y mantener un equilibrio en las porciones.

Consumir suficientes verduras:

Es importante que en cada comida haya un aporte de vegetales. Pueden ser al vapor, salteados o a la plancha. Estos aportan fibra, saciedad y nutrientes esenciales que ayudan a equilibrar las comidas más pesadas de la temporada.

Optar por preparaciones menos calóricas:

No es necesario eliminar los platos tradicionales, pero sí se pueden hacer versiones más ligeras: menos fritos, más preparaciones al horno, reducción de salsas muy cremosas y aumento de ingredientes frescos.

Hidratarse adecuadamente:

Beber agua, agua con limón, infusiones o bebidas sin azúcar es fundamental. Reemplazar los refrescos y bebidas azucaradas ayuda a disminuir la ingesta calórica sin sacrificar el sabor de las comidas.