Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades

En Francia, un grupo de científicos trabaja para ampliar las fronteras del ARN mensajero (ARNm), una tecnología que ganó protagonismo mundial con las vacunas contra el covid-19 y que ahora se proyecta como una herramienta decisiva para enfrentar distintos tipos de cáncer, entre ellos el de páncreas, considerado uno de los más agresivos.

Científicos analizan potencial del ARN mensajero para curar enfermedades

El ARNm es una molécula presente de forma natural en todas las células. Su función es esencial: actúa como puente entre el ADN y la maquinaria celular, permitiendo la fabricación de proteínas específicas necesarias para el funcionamiento del organismo.

Esta capacidad de transmisión de información es precisamente la que los investigadores buscan aprovechar para diseñar nuevos tratamientos.

Dimitri Szymczak, director de proyectos del laboratorio ART del INSERM en Orleans, explica que el ARNm puede convertirse en un mensajero directo para el sistema inmunitario.

“Lo que hacemos es copiar información del ADN y transformarla en instrucciones que permitan a las células inmunes reconocer y atacar tumores”, señaló.

Aunque el ARNm fue descubierto en los años 60, su verdadero salto a la atención mundial se dio durante la pandemia, cuando permitió desarrollar vacunas de manera rápida y eficaz.

Su importancia fue reconocida en 2023 con el Premio Nobel de Medicina otorgado a Katalin Karikó y Drew Weissman, pioneros en esta tecnología.

Si bien gran parte de las investigaciones actuales se enfocan en vacunas contra el cáncer, los expertos subrayan que el potencial del ARNm va mucho más allá. Chantal Pichon, directora del laboratorio ART, destacó que también puede utilizarse para mejorar la respuesta inmunitaria o corregir fallos celulares en enfermedades metabólicas, genéticas, raras e incluso en casos de alergias.

Actualmente, existen más de 200 ensayos clínicos en marcha relacionados con el ARNm, la mayoría en Estados Unidos y Asia. No obstante, Francia cuenta con algunos de los equipos más avanzados en investigación fundamental en esta área.

En el laboratorio de Orleans, los científicos producen diferentes tipos de ARNm, los encapsulan para permitir su administración en el organismo y los evalúan en células humanas con el fin de garantizar su seguridad y eficacia.

Uno de los desafíos más importantes del sector es el alto costo de producción del ARNm, especialmente porque gran parte de la tecnología está patentada por empresas estadounidenses.

Para enfrentarlo, los investigadores franceses están experimentando con la creación de ARNm en levaduras, lo que podría economizar los costos entre 10 y 50 veces.

Sin embargo, estos compuestos deben someterse a rigurosos procesos de purificación antes de cumplir los estándares farmacéuticos.

Entre los proyectos más prometedores se encuentra el desarrollo de una vacuna basada en ARNm combinada con ultrasonidos de alta intensidad para tratar el cáncer de páncreas.

Birane Beye, gastroenterólogo involucrado en la investigación, recuerda que este tipo de cáncer es uno de los más letales debido a su diagnóstico tardío. Aunque la supervivencia ha aumentado del 5 % al 10 % en dos décadas, los tratamientos actuales siguen siendo insuficientes.

El objetivo de la nueva terapia es entrenar al sistema inmunitario mediante el ARNm y facilitar el acceso del tratamiento al tumor utilizando ultrasonidos.

Esta técnica genera vibraciones que forman microburbujas en los tejidos; al estallar, permiten romper la densa barrera que rodea el tumor pancreático, comparada por los especialistas con un “búnker”.

Los primeros ensayos han demostrado que los ultrasonidos mejoran la efectividad de los tratamientos tradicionales. El siguiente paso será comprobar si, en combinación con el ARNm, pueden abrir la puerta a una alternativa más eficaz para combatir esta enfermedad.