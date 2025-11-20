Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia

Colombia dio un giro significativo en su política de cannabis medicinal tras la expedición del Decreto 1138 de 2025 del Ministerio de Salud, una normativa que redefine el uso terapéutico de esta planta y que promete ampliar las alternativas de tratamiento para millones de personas.

La nueva regulación no solo reorganiza el sistema de dispensación y fabricación, sino que también fortalece la investigación clínica y crea un marco más riguroso para garantizar calidad y trazabilidad en todos los productos derivados.

Durante los próximos cinco meses, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tendrá la tarea de establecer los estándares técnicos que guiarán la implementación de la norma.

Las nuevas reglas que se aplicarán para el uso medicinal del cannabis

Las reglas que establecerá el Invima se centrarán en la calidad farmacéutica, los protocolos de dispensación y etiquetado, los parámetros de seguridad para uso humano y veterinario, así como la adopción de sistemas de trazabilidad digital que deberán seguir médicos, farmaceutas y profesionales veterinarios al momento de prescribir.

Sin embargo, la rapidez y el rigor con los que se apliquen estos lineamientos definirán si Colombia logra convertir el potencial terapéutico del cannabis en beneficios tangibles para los más de 50 millones de pacientes vinculados al sistema de salud.

En esta nueva etapa, se habilita una oferta mucho más amplia de productos, que incluyen flores secas, aceites, extractos, cápsulas y preparaciones tópicas. Además, se abre la puerta al uso veterinario, un campo que hasta ahora permanecía restringido y con vacíos regulatorios importantes.

Para Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, uno de los nueve laboratorios autorizados por el Invima para producir fórmulas magistrales a base de cannabis, el decreto marca un punto de inflexión:

Estamos viendo la consolidación de un modelo donde la evidencia clínica, el acceso y la trazabilidad se convierten en pilares. Esto permitirá que más pacientes accedan a tratamientos seguros y supervisados, respaldados por una oferta farmacéutica más robusta.

¿Cómo funcionará el cannabis para uso veterinario?

Hasta el momento, según Romero, hay falta de criterios completos para el uso veterinario y existe, además, la necesidad de definir cómo se integrarán las comunidades productoras al nuevo ecosistema y el riesgo de que los mecanismos de seguimiento retrasen la llegada de los productos a pacientes que requieren continuidad en sus tratamientos.

Uno de los puntos más sensibles de la discusión recae en la capacidad del sistema de salud para integrar esta nueva categoría terapéutica dentro de sus procesos.

La descentralización de la dispensación hacia farmacias ubicadas en municipios intermedios o rurales, la inclusión del cannabis medicinal en las rutas de cobertura y la capacitación del personal médico y veterinario serán factores claves para garantizar que los tratamientos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

Para Romero, la normativa permitirá ampliar portafolios terapéuticos, fortalecer la práctica veterinaria, consolidar alianzas con agricultores en zonas rurales y poner en marcha programas educativos dirigidos a campesinos, farmacias, EPS y personal sanitario.

En el ámbito científico, el decreto establece un terreno fértil para avanzar en investigación clínica bajo parámetros estrictos definidos por el Invima y el ICA, en el caso de productos veterinarios. La trazabilidad, que será monitoreada con apoyo del Fondo Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional, garantiza que cada producto pueda seguirse desde su origen hasta el paciente final.