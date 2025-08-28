Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Una reciente investigación reveló diferentes cambios dentro de los hábitos de las personas que impactan de manera positiva en la salud mental de las poblaciones más jóvenes. Aunque varias de las actividades también aportan a la salud física, es de suma importancia tener en cuenta las contribuciones a la salud mental.

Actividades para mejorar la salud física

Por medio de una investigación, publicada en el portal Plos One, se logró estudiar a jóvenes entre 15 y 25 años vinculados con la calidad del sueño, el consumo de diferentes frutas, verduras y con la importancia de las mejoras en la salud mental del grupo de personas que fue estudiado.

Según el doctor Jack Cooper, autor principal del estudio, algunas actividades que inciden de manera importante en el estado de ánimo durante el día corresponde a pequeños cambios como dormir mejor, comer más sano y hacer ejercicio por lo menos 10 minutos durante el día.

También, hicieron especial énfasis en la importancia del sueño ya que este se asocia con un mejor bienestar mental y un mejor funcionamiento general de la salud cerebral.

Según una investigación independiente, realizada por investigadores en China, descubrió que los jóvenes que se dormían más temprano presentaban porcentajes de superar a sus demás compañeros en lectura, vocabulario, resolución de problemas, entre otras habilidades.

Tiempo adecuado para dormir

Según la investigación, la edad influye sustancialmente en la cantidad de sueño que cada persona necesita. Por esto, los adultos sanos requieren de siete horas a nueve por la noche mientras que los jóvenes necesitan más horas a raíz de que se encuentran en crecimiento y formación.

“Los resultados de este artículo sugieren que los hábitos de vida cotidianos pueden ser más que necesidades fisiológicas básicas; pueden estar asociados con una mejor salud mental que lleva a alguien a sobrevivir a prosperar. Ante todo, la calidad del sueño puede ser un objetivo de salud prioritario para las intervenciones que promueven el bienestar”, se reza en la investigación.