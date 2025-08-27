Consumidores de cannabis que se automedican corren mayores riesgos de presentar paranoia

La paranoia es un trastorno mental por el cual las personas padecen de un profundo miedo y desconfían de los sujetos que se encuentran a su alrededor. Una de las mayores constantes, en las personas que padecen el trastorno, es el constante sentimiento de que los demás poseen intenciones de hacerles daño.

Aunque las causas de este no se conocen, una reciente investigación determinó que las personas que consumen cannabis, como medicina alternativa, poseen mayores riesgos de padecer paranoia a diferencia de quienes son fumadores recreativos.

Paranoia asociada con consumo de cannabis

Según una investigación, publicada en el portal BMJ Journals, se analizaron las respuestas de 3.389 consumidores de cannabis que no tenían antecedentes de padecer trastornos psicológicos.

Por medio del estudio se logró determinar que las personas que empezaron a consumir la sustancia, para aliviar diferentes tipos de dolores, presentaron puntuaciones más altas para paranoia en comparación con los que la usaban de manera recreativa.

Así mismo, se encontró que las personas que usaban el cannabis para tratar la depresión consumieron entre 248 y 254 unidades por semana de tetrahidrocannabinol. Estas cifras se comparan con el consumo que los fumadores recreativos adquieren ya que estos consumen 206 unidades en el mismo periodo de tiempo.

El consumo del cannabis medicinal no se encuentra disponible para todas las enfermedades ya que se hace en casos específicos como la reducción de los efectos causados por las quimioterapias, esclerosis múltiple, entre otras patologías.

Riesgos generales sobre el uso de cannabis

Sin embargo, especialistas advierten sobre los efectos adversos que este tipo de sustancias pueden generar si se presentan síntomas de adicción. Según la doctora Emily Finch, presidenta del cuerpo de docentes de adicciones del Real Colegio de Psiquiatras, los consumidores diarios de cannabis poseen hasta cinco veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psicótico.

“Estos importantes hallazgos refuerzan trabajos previos que sugieren que el cannabis puede tener efectos adversos significativos en la salud mental de los consumidores. La sociedad debe ser más consciente de la evidencia sustancial sobre los daños del cannabis y corregir la idea errónea generalizada de que el cannabis no es una sustancia adictiva”, explicó la especialista.