El 36 % de las mujeres sufre trastornos del sueño en su periodo: ¿Cómo evitarlo?

Para una parte significativa de la población femenina, la menstruación es un factor que, además de generar cambios hormonales y malestar, interrumpe la calidad del sueño.

Según una publicación de la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia, el 36 % de las mujeres reporta alteraciones durante la noche en los días de fase menstrual, una cifra que demuestra cómo el ciclo influye directamente en el descanso.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, uno de los principales factores detrás de estas interrupciones es la preocupación constante por las filtraciones, pues al menos una de cada cinco mujeres tiene sangrados tan abundantes que deben levantarse durante la noche para cambiarse o tomar precauciones adicionales para no manchar la cama.

¿Por qué ocurren las filtraciones nocturnas?

Según Sara Cadavid, líder de marca de Uva Women, las filtraciones nocturnas son un problema común asociado a una combinación de cambios hormonales y a la postura al dormir.

"Justo antes y durante el inicio del periodo, el cuerpo experimenta cambios naturales que hacen que las noches sean más retadoras. La caída de la progesterona (hormona que ayuda a relajarte y dormir profundo) y el aumento de las prostaglandinas (responsables de los cólicos) generan pequeños “chorritos” y descargas más intensas al comenzar a menstruar.

Mientras se duerme, la posición horizontal hace que la sangre se acumule y, al moverse o levantarse, salga de golpe. Esto, sumado al desplazamiento de las toallas durante la noche, aumenta el riesgo de filtraciones. Por eso es tan importante dormir con una protección que realmente se mantenga en su lugar y que acompañe toda la noche", explica Cadavid.

Para minimizar el riesgo de filtraciones y mejorar el descanso, la recomendación de la experta es utilizar productos diseñados específicamente para la noche y con capacidad de larga duración.

Las alternativas que ofrecen mayor protección nocturna son los discos, las copas y los panties menstruales, ya que están diseñados para brindar hasta 12 horas de uso continuo.

Por una parte, los discos y las copas son ideales para flujos moderados a abundantes, pues al ser internos, no se mueven mientras se duerme.

Alternativas para la tranquilidad de las mujeres

Por otro lado, los panties menstruales también se han convertido en una de las alternativas más aconsejadas, ya que tienen un diseño que se adhiere perfectamente al cuerpo, cubriendo una mayor superficie y evitando que la sangre se escape si cambia la intensidad del sangrado o si se acumula durante la noche.

“Las mujeres con flujo abundante necesitan alternativas que les den tranquilidad durante el día y la noche. Por eso, en Uva Women trabajamos en variedad de soluciones que integran mayor absorción, control de olores y barreras anti filtraciones, como nuestros panties menstruales con tecnología 5D LeakBlock, que incorpora cinco capas de protección, una de ellas compuesta por una tela a prueba de filtraciones que supera el desempeño habitual de otras alternativas del mercado. Además, son ideales para la noche pues al ser ultra delgados y sin costuras brindan la comodidad que se necesita para dormir”, señala Cadavid.

Además, para complementar la protección es útil adoptar hábitos sencillos, como ir al baño antes de acostarse para reducir la acumulación inicial de flujo y mantener una rutina relajante antes de dormir.

Tomar una ducha tibia, infusión o técnicas de respiración reducen la tensión abdominal y ayudan a disminuir las contracciones que pueden movilizar el flujo.

La experta de Uva Women concluye que la protección menstrual adecuada genera confianza, un factor que impacta directamente en la calidad de vida.

Cuando una mujer utiliza productos de alta seguridad (como la copa, el disco o los panties menstruales), elimina la ansiedad típica del periodo, pues ya no tiene que revisar constantemente su protección, dormir en una posición rígida o despertarse sobresaltada por miedo a filtraciones. Esta seguridad garantiza un sueño más profundo y reparador, aliviando la carga de los cólicos, los cambios hormonales y el cansancio natural del periodo.