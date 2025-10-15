CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cómo identificar a una persona insegura? Esto dice la psicología

Existen varios factores que pueden reflejar inseguridad en una persona, le contamos cuáles son las frases más comunes que suelen decir.

Inseguridad
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:18 p. m.
Se revelaron las frases que reflejan a una persona insegura, según la psicología.

¿Cómo identificar a una persona insegura?

Existen varios factores que pueden reflejar inseguridad en una persona, entre ellos las experiencias pasadas dolorosas, la falta de confianza en sí misma, el miedo al rechazo y la ansiedad social, entre otros.

De acuerdo con el portal Psychology Today, es muy común que todas las personas enfrenten algún grado de inseguridad a lo largo de su vida; sin embargo, cuando esta se vuelve constante o interfiere con las relaciones personales y laborales, es importante prestarle atención y buscar herramientas para trabajarla.

Algunas de las causas más comunes de la inseguridad incluyen fracasos personales, comparaciones con los demás, críticas constantes en la infancia o expectativas demasiado altas.

Frases que delatan a una persona insegura

Según la psicología, existen expresiones verbales que pueden reflejar baja autoestima o inseguridad emocional. Algunas de las más comunes son:

  • “Perdón por molestar”: refleja una baja autoestima y la sensación de no tener derecho a ocupar espacio o pedir ayuda.
  • “Seguro piensan que soy tonto por lo que digo”: demuestra miedo al juicio de los demás y una autopercepción negativa.
  • “No soy suficiente” o “no creo que pueda con eso”: expresan duda sobre las propias capacidades y falta de confianza.
  • “Es que tú eres mejor que yo en todo”: revela una comparación constante con los demás, restándole valor a los propios logros.
  • “No quiero equivocarme”: puede mostrar un miedo excesivo al fracaso o a la crítica.
¿Cómo trabajar la inseguridad personal?

La inseguridad no desaparece de un día para otro, pero puede mejorarse con autoconocimiento, paciencia y práctica emocional. Los expertos recomiendan:

  • Reconocer los pensamientos negativos y reemplazarlos por afirmaciones realistas y positivas.
  • Evitar compararse constantemente con los demás y enfocarse en el propio progreso.
  • Buscar apoyo profesional si la inseguridad afecta la vida diaria o las relaciones.
  • Celebrar los pequeños logros y aprender de los errores sin juzgarse duramente.
  • Practicar la autocompasión, entendiendo que todos tienen debilidades y áreas por mejorar.
