¿Por qué hay personas que sueñan siéndole infiel a sus parejas? Esto dice la Psicología

El despertar tras un sueño de infidelidad puede ser profundamente incómodo.

A pesar de la angustia y la culpa que genera, la ciencia del sueño y la psicología sugieren que este tipo de ensoñaciones rara vez se relacionan con un deseo real de traicionar.

En cambio, son un espejo simbólico de emociones no resueltas, inseguridades o ansiedades que su mente está procesando activamente durante el descanso.

Desde la óptica de la psicología analítica, los sueños no son premoniciones, sino una valiosa herramienta que el inconsciente utiliza para alertarnos sobre conflictos internos o carencias en nuestra vida despierta.

Soñar con ser infiel a su pareja es, según varios expertos, una manifestación de que algo esencial falta en su mundo interno o en la dinámica de la relación, sin que el engaño literal sea el mensaje.

¿Cómo interpretar la infidelidad en el mundo de los sueños?

Cuando la persona es quien comete el acto de infidelidad en el sueño, los psicólogos apuntan a una necesidad de exploración personal o un sentimiento de insatisfacción.

Un estudio de 2023 realizado por la empresa Amerisleep a 1000 personas reveló que un significativo 21% de los encuestados había soñado con ser infiel a su pareja en el último año, demostrando que esta es una experiencia más común de lo que se cree.

La psicóloga y sexóloga Valeria Randone explicó a la revista GQ Italia que estos sueños "no tienen que ver con el deseo de traicionar a la pareja, sino con una necesidad de llenar vacíos internos".

¿Qué significa soñar con ser infiel a la pareja?

Falta de autoestima: El sueño puede proyectar el deseo de ser valorado o admirado, especialmente en etapas de estrés o baja autopercepción.

Insatisfacción emocional o existencial: La persona siente que necesita salir de su "zona de confort" o explorar nuevas facetas de su propia identidad que ha reprimido, según el portal Psicología Online.

Culpa reprimida: El autor Vicente Sancho Guijarro señala que soñar con engañar a la pareja "sugiere sentimientos de culpa y traición a uno mismo," lo que implica haber comprometido la propia integridad en algún aspecto de la vida.

Los expertos coinciden en que los sueños de infidelidad son una señal de que la mente está notando una brecha o distanciamiento en la relación.

Si usted percibe que su pareja está dedicando más tiempo a otras actividades como trabajo, o pasatiempos o si existe una falta de atención y cercanía emocional, su subconsciente puede interpretar esta situación como una traición a la conexión íntima, reflejándola simbólicamente como un engaño.

De hecho, una investigación publicada en el Journal of Social and Personal Relationships encontró que los sueños románticos, incluso si involucran infidelidad, influyen en la percepción que se tiene de la relación al despertar, haciendo crucial la comunicación.

De esta manera, soñar con ser infiel no es una sentencia, sino una invitación de su mente a la introspección. Sirve como una oportunidad para evaluar si existe una necesidad emocional desatendida, ya sea personal o dentro del vínculo afectivo, y así fortalecer la comunicación con su pareja.