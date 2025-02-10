CANAL RCN
Tendencias

¿Por qué hay personas que sueñan siéndole infiel a sus parejas? Esto dice la Psicología

¿Qué dice el subconsciente de quienes sueñan con ser infiel a su pareja? El significado desde la Psicología

Soñar con infiedelidad a la pareja significado Psicología
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
09:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El despertar tras un sueño de infidelidad puede ser profundamente incómodo.

A pesar de la angustia y la culpa que genera, la ciencia del sueño y la psicología sugieren que este tipo de ensoñaciones rara vez se relacionan con un deseo real de traicionar.

¿Por qué las parejas estables optan por vivir en casas separadas? El auge del fenómeno LAT
RELACIONADO

¿Por qué las parejas estables optan por vivir en casas separadas? El auge del fenómeno LAT

En cambio, son un espejo simbólico de emociones no resueltas, inseguridades o ansiedades que su mente está procesando activamente durante el descanso.

Desde la óptica de la psicología analítica, los sueños no son premoniciones, sino una valiosa herramienta que el inconsciente utiliza para alertarnos sobre conflictos internos o carencias en nuestra vida despierta.

Soñar con ser infiel a su pareja es, según varios expertos, una manifestación de que algo esencial falta en su mundo interno o en la dinámica de la relación, sin que el engaño literal sea el mensaje.

¿Cómo interpretar la infidelidad en el mundo de los sueños?

Cuando la persona es quien comete el acto de infidelidad en el sueño, los psicólogos apuntan a una necesidad de exploración personal o un sentimiento de insatisfacción.

Un estudio de 2023 realizado por la empresa Amerisleep a 1000 personas reveló que un significativo 21% de los encuestados había soñado con ser infiel a su pareja en el último año, demostrando que esta es una experiencia más común de lo que se cree.

¿Las parejas que son mejores amigos son más felices? Esto dicen los expertos
RELACIONADO

¿Las parejas que son mejores amigos son más felices? Esto dicen los expertos

La psicóloga y sexóloga Valeria Randone explicó a la revista GQ Italia que estos sueños "no tienen que ver con el deseo de traicionar a la pareja, sino con una necesidad de llenar vacíos internos".

¿Qué significa soñar con ser infiel a la pareja?

  • Falta de autoestima: El sueño puede proyectar el deseo de ser valorado o admirado, especialmente en etapas de estrés o baja autopercepción.
  • Insatisfacción emocional o existencial: La persona siente que necesita salir de su "zona de confort" o explorar nuevas facetas de su propia identidad que ha reprimido, según el portal Psicología Online.
  • Culpa reprimida: El autor Vicente Sancho Guijarro señala que soñar con engañar a la pareja "sugiere sentimientos de culpa y traición a uno mismo," lo que implica haber comprometido la propia integridad en algún aspecto de la vida.

Los expertos coinciden en que los sueños de infidelidad son una señal de que la mente está notando una brecha o distanciamiento en la relación.

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología
RELACIONADO

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología

Si usted percibe que su pareja está dedicando más tiempo a otras actividades como trabajo, o pasatiempos o si existe una falta de atención y cercanía emocional, su subconsciente puede interpretar esta situación como una traición a la conexión íntima, reflejándola simbólicamente como un engaño.

De hecho, una investigación publicada en el Journal of Social and Personal Relationships encontró que los sueños románticos, incluso si involucran infidelidad, influyen en la percepción que se tiene de la relación al despertar, haciendo crucial la comunicación.

De esta manera, soñar con ser infiel no es una sentencia, sino una invitación de su mente a la introspección. Sirve como una oportunidad para evaluar si existe una necesidad emocional desatendida, ya sea personal o dentro del vínculo afectivo, y así fortalecer la comunicación con su pareja.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Un participante logró salvarse de la eliminación sin pasar por la cocina en MasterChef

Conciertos

Concierto de Luis Alfonso en El Campín: Gobierno autorizó su realización en segunda instancia

La casa de los famosos

Altafulla revela el último mensaje que le envió a Karina García: "Te deseo lo mejor"

Otras Noticias

Bogotá

Disturbios en Bogotá durante protesta pro-palestina: atacan CAI y edificaciones en el norte de la ciudad

La jornada, que inició como una protesta pacífica, derivó en actos vandálicos que incluyeron el ataque al CAI de la avenida Chile.

Comercio

Cadena asiática alcanzó 95 tiendas en Colombia y planea llegar a 100 este 2025

Miniso inauguró su tienda número 95 en Colombia y anunció que antes de finalizar 2025 abrirá la número 100, consolidándose como la gran competencia de Dollarcity.

FIFA

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética