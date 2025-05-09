¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?

La búsqueda de la eterna juventud ha encontrado un nuevo y prometedor aliado en la ciencia médica. Lejos de los tratamientos estéticos superficiales, la revolución en la lucha contra el envejecimiento se enfoca ahora en un método biológico que trabaja desde el interior del cuerpo: las células madre.

Estas unidades celulares, con su extraordinaria capacidad de regeneración, se perfilan como la clave del antienvejecimiento, ofreciendo una solución que no solo mejora la apariencia física, sino que también fortalece la salud general, impactando directamente en la longevidad y la calidad de vida.

Células madre, la clave del antienvejecimiento

En Colombia, el doctor Carlos Guerrero Silva, experto en medicina regenerativa, ha liderado la implementación de estas técnicas con resultados notables.

Según Guerrero, la ciencia ha demostrado que la longitud de los telómeros, los extremos de los cromosomas, está directamente relacionada con la duración de la vida.

“Está comprobado científicamente que entre más largos sean los telómeros, más larga será la vida de una persona. Los telómeros son los extremos o las puntas de los cromosomas. Un cromosoma es cada una de las estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Luego la modificación o tratamiento de los telómeros es directamente proporcional a la expansión de la vida de una persona”, afirmó Guerrero.

A través de la terapia con células madre, es posible influir en estos telómeros y ralentizar el reloj biológico, un enfoque que está revolucionando la medicina antienvejecimiento.

Uso de células madre en el bienestar físico y mental

El uso de células madre no se limita a fines estéticos. Si bien su aplicación en el 'antiaging' es una de las más recientes, estas células han sido utilizadas con éxito en el tratamiento de enfermedades como la artritis, hernias discales, Alzheimer y párkinson.

En el campo del rejuvenecimiento, las células madre ofrecen un tratamiento integral que impacta en el aspecto físico, mental y sexual.

El especialista explica que, a nivel físico, mejoran la calidad de la piel, reducen arrugas y restauran el volumen perdido.

RELACIONADO Los cinco riesgos de salud que aceleran el envejecimiento del cerebro

En el plano mental, estimulan la regeneración de neuronas y reducen la inflamación. Finalmente, a nivel sexual, mejoran la circulación sanguínea, lo que puede potenciar el rendimiento.

Según el experto, el tratamiento es un proceso seguro y no invasivo. Las células madre se pueden obtener del mismo paciente, extrayéndolas de la médula ósea o la grasa abdominal, o de fuentes externas como el cordón umbilical de recién nacidos.

El doctor Guerrero destaca que, si bien estos tratamientos pueden ser costosos en otros países, en Colombia se realizan con altos estándares de calidad y a un costo mucho más accesible.

La clave del antienvejecimiento radica en la capacidad de estas células para regenerar tejidos y órganos, ofreciendo una esperanza real para vivir una vida más larga y plena.