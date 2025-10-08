Siete hábitos para lucir radiante, según investigaciones sobre el envejecimiento

Cada día se conocen nuevos procedimientos estéticos para combatir el envejecimiento prematuro de la piel. Ante los óptimos resultados de algunas prácticas, hay otras personas que relacionan estos cuidados con simples beneficios genéticos.

No obstante, recientes investigaciones han revelado que sencillos cambios de hábitos también podrían marcar diferencias trascendentales entre el cuidado y bienestar de las personas y su reflejo exterior.

Hábitos para verse radiante

Según una investigación, publicada en el portal BMC, sobre los mecanismos moleculares y sus estrategias para combatir el envejecimiento, reveló algunos hábitos que podrían beneficiar el físico de las personas que los adoptan en su día a día. Algunos de estos son:

Proteger el sueño

Estudios sobre el sueño y el envejecimiento han demostrado que un sueño reparador afecta desde la elasticidad de la piel hasta algunas funciones cognitivas. Por esto, la hora de dormir ha sido considerada por cientos de personas como una cita innegociable, por lo que adaptar espacios del hogar, como señales previas a la hora de dormir, podrían alertar al cuerpo y llevarlo a conciliar el sueño, de manera rápida.

Mantener activo el cuerpo

Investigadores han revelado que el movimiento del cuerpo no apela necesariamente a una rutina fuerte de ejercicio. Simples acciones como caminar en el día, subir escalones de dos en dos y bailar ayudan a mantener el metabolismo y los músculos activos.

Comer saludable

Alimentarse de manera nutritiva es crucial para obtener energía durante el día mientras se adquieren beneficios para la piel, el cabello, las uñas, entre otras partes del cuerpo. Así mismo, priorizar el consumo de agua, consumir grasas saludables y disminuir los niveles de azúcar es clave.

Rechazar el estrés

La hormona del cortisol descompone el colágeno, altera el sueño y acelera el envejecimiento celular.

Tiempo al aire libre

La luz solar regula los ritmos circadianos, el aire fresco mejora la oxigenación celular y el contacto con la tierra reduce la inflamación.

Cultivar la alegría

Encontrar prácticas genuinas que diviertan marcan una gran diferencia entre las personas. Según investigaciones, aquellos que experimentan emociones positivas con frecuencia tienen telómeros más largos (capas protectoras de los cromosomas que marcan el envejecimiento biológico).

Conexiones profundas sin intermediarios digitales

El apoyo emocional protege contra diferentes factores que generan estrés en la vida de las personas. Las relaciones sólidas afectan la salud, por lo que se aconseja dejar de lado las redes sociales para construir las mismas.