Invima alerta sobre falsificación del ácido hialurónico en Colombia: así puede identificar un empaque fraudulento

La entidad emitió una serie de recomendaciones para identificar empaques que no cuentan con el registro sanitario.

Foto: Invima

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
03:35 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto graft/prosthesis, biomaterial) - ácido hialurónico, usado para procedimientos estéticos.

De acuerdo con el reporte de la entidad, se está distribuyendo y autorizando una presentación diferente a la 2021DM-0022828, autorizada con el registro sanitario de Invima.

“Esta situación fue identificada y reportada por la empresa Sardenya Colombia S.A.S., y constituye una infracción sanitaria, ya que su comercialización no corresponde con las condiciones aprobadas en el registro sanitario emitido por el Invima”, explicó.

¿Cómo identificar un producto de ácido hialurónico fraudulento?

Diseño del envase: El producto original se distingue por un diseño pulcro, con acabados metálicos y una tipografía uniforme. En contraste, la versión falsificada presenta colores con degradados irregulares y textos en tonos inconsistentes y poco definidos.

Tipografía y logotipo: El envase legítimo emplea una tipografía coherente y un logotipo profesional, acompañado del símbolo de marca registrada. Por el contrario, el empaque fraudulento utiliza fuentes y logotipos distintos, lo que evidencia una clara imitación.

Código QR: La presentación auténtica incorpora un código QR que permite verificar la legitimidad del producto, elemento que no está presente en la versión falsificada.

Etiqueta informativa: El envase original especifica de forma clara la cantidad de lidocaína y su inclusión en la fórmula, información que está ausente en el producto no autorizado.

Invima recomienda suspender el producto de inmediato

El Invima hizo un llamado a que si usted o un profesional en Cosmetología está utilizando un producto que no cuenta con los estándares sanitarios, lo recomendable es suspenderlo de inmediato y comunicarse con la Secretaría de Salud.

Las personas interesadas en realizar solicitudes, quejas o reclamos, pueden hacerlo a través de este enlace.

