¿Cómo saber si su suegra es tóxica? Factores para identificarla, según la psicología

Las relaciones de pareja pueden ser un reto, especialmente cuando la dinámica con la suegra se vuelve complicada. Aunque no todas las relaciones con la familia política son conflictivas, unos suegros tóxicos no necesariamente siente rencor, pero suele mostrar actitudes de control, crítica o falta de límites, lo que genera tensión y malestar en la pareja.

¿Cómo reconocer a suegros tóxicos, según la psicología?

En muchos casos, este tipo de comportamiento surge porque le resulta difícil aceptar que otra persona ocupe un lugar importante en la vida de su hijo o hija, lo que puede llevarla a actuar de manera posesiva o invasiva.

Factores que ayudan a identificar a suegros tóxicos

Críticas o comparaciones constantes : tiende a corregir, juzgar o dar consejos sin que se los pidan, e incluso se entromete en la vida de la pareja.

: tiende a corregir, juzgar o dar consejos sin que se los pidan, e incluso se entromete en la vida de la pareja. Drama o conflicto permanente : cualquier situación, desde una reunión familiar hasta un simple plan, puede convertirse en motivo de discusión o incomodidad.

: cualquier situación, desde una reunión familiar hasta un simple plan, puede convertirse en motivo de discusión o incomodidad. Necesidad de control: intenta opinar o decidir sobre asuntos de la relación, lo que demuestra una falta de respeto por los límites.

intenta opinar o decidir sobre asuntos de la relación, lo que demuestra una falta de respeto por los límites. Ignorar o excluir: en ocasiones, actúa como si la pareja de su hijo o hija no existiera, evitando incluirla en conversaciones o actividades familiares.

¿Qué hacer si hay suegros tóxicos?

Según la psicología, lo más importante es reconocer la situación sin normalizarla. Es recomendable: