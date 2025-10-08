CANAL RCN
¿Cómo saber si un cosmético es seguro para niños?: siga estos pasos

La piel infantil es más delicada y vulnerable que la de los adultos, por lo que no cualquier jabón, champú o crema es apto para su uso.

Maquillaje para niñas
Foto: Freepik

agosto 10 de 2025
08:55 a. m.
En la rutina diaria de cuidado personal de los niños es habitual el uso de jabones, champús, cremas, lociones y otros productos cosméticos.

Sin embargo, la piel infantil presenta características particulares, como el hecho de que es más delgada, permeable y propensa a irritaciones o reacciones adversas.

Esto hace que los productos para menores deban ser elaborados bajo fórmulas especiales y cumplir con regulaciones más estrictas.

¿Cómo saber si un cosmético es seguro para niños?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió que un uso inadecuado o la aplicación de cosméticos no formulados para niños puede provocar problemas de salud, desde irritaciones leves hasta reacciones alérgicas más serias.

Para prevenirlos, estos son los pasos seguir antes de adquirir o usar estos productos:

  • Verificar la notificación sanitaria

Antes de comprar, es importante confirmar que el cosmético esté registrado ante el Invima. Esta información puede consultarse en la página oficial www.invima.gov.co

Un producto notificado indica que ha sido evaluado y cumple los requisitos legales para su venta en el país.

  • Confirmar que indique uso infantil

El etiquetado debe especificar claramente que está diseñado para niños. Esta mención significa que el producto ha sido sometido a pruebas más exigentes, como estudios de hipoalergenicidad y evaluaciones microbiológicas más rigurosas que las aplicadas a productos para adultos.

  • Revisar el estado del envase

No se deben adquirir cosméticos con empaques rotos, etiquetas desprendidas o ilegibles. Un envase deteriorado puede ser señal de un mal almacenamiento o manipulación inadecuada, lo que pone en riesgo la calidad y seguridad del contenido.

  • Evitar productos para adultos en niños

Las fórmulas diseñadas para adultos suelen incluir ingredientes que no son seguros para la piel infantil. Su uso en menores puede incrementar el riesgo de irritaciones, alergias u otros efectos adversos.

  • Supervisión en la aplicación

La aplicación de estos productos debe realizarse bajo la vigilancia de un adulto, sobre todo si se aplican en zonas sensibles como el rostro o áreas cercanas a mucosas.

  • Realizar una prueba de parche

Antes de usar un cosmético nuevo en un niño, se recomienda aplicar una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel y esperar unas horas. Si se observa enrojecimiento, picazón o incomodidad, debe suspenderse su uso y acudir al médico.

  • Preferir fórmulas suaves

Lo ideal es optar por productos sin fragancias intensas ni alcohol, ya que estos componentes pueden generar reacciones adversas.

  • Seguir las instrucciones del fabricante

Respetar las indicaciones de uso y almacenamiento es clave para mantener la eficacia y seguridad del producto.

¿Qué hacer si se detecta un problema?

Si el menor presenta una reacción adversa o se identifica un producto que no cumple la normativa sanitaria, se debe consultar con un médico y reportar el caso al titular del producto, al importador o directamente al Invima a través del enlace oficial:

https://sesuite.invima.gov.co:444/Pqrsd/peticiones/solicitud

