Alimentos y bebidas relacionadas con el debilitamiento de los huesos, según especialistas

La osteoporosis hace que los huesos se vuelvan débiles y frágiles por lo que los pacientes se vuelven más susceptibles ante caídas que provocan fracturas. Según Mayo Clinic, este tipo de fracturas ocurren, con mayor frecuencia, en zonas como la cadera, la muñeca y la columna vertebral.

Con esta enfermedad, el hueso se descompone sin generar una reparación rápida por lo que la osteoporosis se presenta cuando este proceso ocurre con una mayor velocidad en comparación con la regeneración de este.

Alimentos que podrían debilitar los huesos

Según Royal Osteoporosis Society, exiten una gran variedad de bebidas y alimentos que tienen la capacidad de drenar gradualmente el calcio de los huesos, drenar la densidad ósea y podría aumentar el riesgo de osteoporosis.

“La salud ósea es fundamental para envejecer bien y es algo que podemos influir a lo largo de nuestra vida. La pérdida de masa ósea es inevitable con el envejecimiento, pero podemos minimizarla y maximizar nuestra fortaleza ósea mediante la alimentación”, afirmó Julia Thomson, enfermera especialista en osteoporosis y directora de enfermería de la Royal Osteoporosis Society para The Telegraph.

De esta manera, se emitió un listado con algunos de los alimentos que podrían incidir en el debilitamiento de los huesos.

Sal

Por medio de una investigación se determinó que las mujeres posmenopáusicas que consumían más de 7,2 g de sal al día tenían una densidad mineral ósea significativamente menor en la columna lumbar y el cuello.

Según la Fundación Británica del Corazón, los adultos comen hasta un 40% más que las recomendaciones dadas por los expertos. Se ha demostrado que las dietas ricas en sal aumentan las pérdidas de calcio a través de la orina.

Cafeína

Una investigación de la Universidad del Sur de Australia descubrió que las dosis altas de cafeína, entre seis a ocho tazas de café en un periodo de seis horas, logran duplicar la cantidad de calcio filtrado en los huesos.

Grasas saturadas

Según la Royal Osteoporosis Society, los alimentos ricos en grasas saturadas como las carnes procesadas, pizzas, pasteles, chocolate, entre otros, disminuyen la densidad ósea. No obstante, hacen falta estudios que presenten mayores evidencias sobre el asunto.