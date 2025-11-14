¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?

El arroz es uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos. Su versatilidad permite disfrutarlo desde el desayuno hasta la cena, e incluso en preparaciones dulces y bebidas tradicionales. Sin embargo, recientes investigaciones científicas aseguran que la hora del día puede influir en la forma en que el cuerpo aprovecha sus nutrientes.

Según estudios publicados en la revista Nutrients (2024), el metabolismo humano procesa los carbohidratos de manera diferente según la hora, debido a los ritmos circadianos que regulan funciones como la tolerancia a la glucosa y la secreción de insulina. Esto significa que el cuerpo no responde igual si comemos arroz en la mañana que si lo hacemos en la noche.

Desayunos con arroz: energía para empezar el día

El desayuno o las primeras horas del día son uno de los mejores momentos para consumir arroz. Investigaciones de la Universidad de Columbia publicadas en JAMA Network Open (2023) concluyen que en la mañana la tolerancia a la glucosa alcanza su punto más alto. En términos simples, el cuerpo convierte los carbohidratos en energía de forma más eficiente.

Por eso, un desayuno con arroz puede ser ideal para personas que necesitan un impulso de energía, como estudiantes o deportistas. Preparaciones como arroz con huevo, calentado, son opciones comunes que combinan energía rápida con saciedad.

Almuerzo con arroz: el momento perfecto

La mayoría de los expertos coinciden en que el almuerzo es el mejor horario para comer arroz. El doctor Francisco Botella, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, señala que “durante el día el cuerpo procesa mucho mejor los carbohidratos, especialmente si se combinan con proteínas y vegetales”.

Un estudio de la Universidad de Surrey (2018) también respalda esta idea: consumir carbohidratos al mediodía ayuda a mantener niveles de glucosa más estables que hacerlo en otros horarios. Además, al combinar arroz con proteínas magras como pollo o pescado y vegetales, se mejora la absorción de nutrientes y se prolonga la sensación de saciedad.

Entonces, ¿es bueno comer arroz en la noche?

Contrario a lo que muchos piensan, comer arroz en la noche no está prohibido, aunque sí requiere moderación. Investigadores de la Universidad de Surrey descubrieron que el cuerpo puede adaptarse al consumo de carbohidratos nocturnos si se realiza de manera constante y controlada.

Además, el arroz contiene triptófano, un aminoácido que el cuerpo transforma en serotonina y melatonina, hormonas asociadas al bienestar y al sueño. Esto lo convierte en una buena opción para quienes entrenan en la tarde o noche y necesitan recuperarse después del ejercicio.

¿La forma de preparar el arroz cambia su efecto en el cuerpo?

Sí. La preparación influye directamente en su impacto metabólico. Científicos del College of Chemical Sciences de Sri Lanka demostraron en 2015 que cocinar arroz con aceite de coco y luego refrigerarlo durante 12 horas puede reducir su contenido calórico hasta en un 60% y su índice glucémico en un 50%.

Por otro lado, una investigación del American Journal of Clinical Nutrition encontró que el arroz recalentado después de enfriarse por al menos 4 horas conserva más almidón resistente, una forma de fibra que mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener la saciedad por más tiempo.

El arroz perfecto según el momento del día

