CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Mantener una buena postura al dormir puede favorecer un descanso profundo y reparador.

Mejores posturas para dormir
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:12 p. m.
Para lograr un sueño verdaderamente reparador, es fundamental que el cuerpo descanse lo suficiente para afrontar las actividades del día siguiente. Según la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, mantener una buena postura al dormir es clave para permitir que el cuerpo se relaje y prevenir tensiones musculares que puedan manifestarse durante la jornada.

Posturas a la hora de dormir

  • Dormir boca arriba: Se recomienda que a la hora de dormir boca arriba, utilizar una almohada dura, para mantener una alineación de toda la columna.
  • Dormir de lado: Se considera la mejor postura para dormir (preferiblemente del lado izquierdo) porque mantiene la columna vertebral totalmente alineada y en una posición neutral. De hecho, es aconsejable usar una almohada entre los muslos para mantener una postura neutra de la columna lumbar y la pelvis.
  • Dormir boca abajo: Se considera la peor posición para dormir. La columna no descansa y la caja torácica no se expande bien.
¿Cuál es la mejor postura para dormir?

Como se decía anteriormente, la mejor postura para dormir es boca arriba, porque en esta posición se respeta la curvatura normal de la columna y se permite que todas las estructuras del cuerpo se encuentren alineadas entre sí.

La universidad mexicana señala que colocar un cojín (o almohada) debajo de las rodillas evita que las piernas se estiren por completo, permitiendo una ligera flexión que ayuda a relajar la región lumbar y la cadera para un mejor descanso.

Lo ideal es que la almohada solo abarque el espacio que queda entre los hombros y la nuca", aseguró la Universidad.

