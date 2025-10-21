¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Esto revelan expertos
El sedentarismo puede generar distintos problemas físicos y mentales. Le contamos cuáles son las consecuencias.
02:41 p. m.
Las personas que no realizan ningún tipo de actividad física pueden enfrentar múltiples consecuencias en su salud. Por eso, le contamos qué puede pasarle a su cuerpo si lleva una vida sedentaria.
¿Qué dicen los estudios sobre la actividad física?
Para nadie es un secreto que el ejercicio es fundamental para el bienestar del ser humano. De acuerdo con un estudio del Salk Institute for Biological Studies de San Diego, cualquier tipo de actividad física estimula la generación de nuevas neuronas y mejora las funciones cognitivas.
Los investigadores demostraron que basta con practicar al menos tres horas semanales de ejercicio cardiovascular para detener e incluso revertir el envejecimiento cerebral.
Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que más de un cuarto de la población mundial no realiza suficiente actividad física para mantenerse saludable, lo que representa un riesgo para su bienestar general.
Consecuencias del sedentarismo
- Aumento de peso y obesidad: el sedentarismo reduce el gasto calórico y favorece la acumulación de grasa corporal.
- Problemas cardiovasculares: aumenta el riesgo de hipertensión, infartos y enfermedades del corazón.
- Pérdida de masa muscular y ósea: la falta de movimiento debilita los músculos y puede causar osteoporosis con el tiempo.
- Trastornos mentales: disminuye la producción de endorfinas, lo que puede generar estrés, ansiedad o depresión.
- Envejecimiento prematuro: tanto a nivel físico como cerebral, la inactividad acelera el deterioro del organismo.
- Problemas metabólicos: incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.
- Cansancio y baja energía: el cuerpo se acostumbra a la inactividad y reduce su capacidad de resistencia y vitalidad.