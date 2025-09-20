CANAL RCN
Cómo controlar la ansiedad que sufrió Falcao en Bogotá: la IA reveló ejercicios

Los ejercicios de respiración que la IA recomienda para la ansiedad que sufrió Falcao.

Falcao
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
10:37 a. m.
La reciente confesión de Radamel Falcao García sobre su batalla contra la ansiedad en Bogotá puso sobre la mesa un tema crucial: la salud mental en el deporte de élite.

El reconocido delantero colombiano, en una entrevista que se hizo viral, compartió la presión abrumadora y la sensación de asfixia que experimentó por el constante acoso de los fans, lo que afectó su bienestar y calidad de vida.

Ante una situación tan compleja, la inteligencia artificial (IA) ofrece herramientas y estrategias para gestionar este tipo de desafíos.

La tecnología como aliada para la salud mental

A través de algoritmos avanzados, la IA recomendó ejercicios de respiración guiada, meditación o visualizaciones para calmar el sistema nervioso.

Estos programas están diseñados para ser accesibles en cualquier momento y lugar, lo que los hace ideales para figuras públicas cuya vida diaria está bajo constante escrutinio.

Una de las principales ventajas de la IA es su capacidad para personalizar el tratamiento. Un sistema inteligente podría haberle sugerido a Falcao una serie de técnicas de afrontamiento basadas en sus síntomas específicos, como la sensación de ahogo o el insomnio.

Ejercicios para combatir la ansiedad

Para quienes enfrentan episodios de ansiedad similares a los de Falcao, existen técnicas probadas que la tecnología, a través de aplicaciones y plataformas, puede ayudar a practicar.

Estos ejercicios se centran en el control de la respiración y la relajación muscular, permitiendo recuperar el equilibrio en momentos de estrés.

Respiración diafragmática: Este ejercicio es una de las bases para calmar el sistema nervioso. Consiste en sentarse o acostarse en una posición cómoda, colocar una mano sobre el abdomen y la otra en el pecho.

Al inhalar lentamente por la nariz, se debe sentir cómo el abdomen se eleva, sin que el pecho se mueva.

Luego, se exhala lentamente por la boca, sintiendo cómo el estómago desciende. Repetir este proceso varias veces ayuda a desacelerar el ritmo cardíaco y a reducir la sensación de ahogo.

Relajación muscular progresiva: Esta técnica implica tensar y relajar los diferentes grupos musculares del cuerpo, uno por uno.

Se puede empezar desde los pies y subir hasta la cabeza. Al tensar un músculo (por ejemplo, los dedos de los pies) durante unos segundos y luego soltar, se libera la tensión física acumulada, que a menudo acompaña a la ansiedad.

La regla 4-7-8: Un ejercicio de respiración simple y muy efectivo. Inhala por la nariz durante 4 segundos, mantén la respiración durante 7 segundos y exhala por la boca durante 8 segundos.

Esta secuencia numérica ayuda a concentrar la mente en la respiración y actúa como un tranquilizante natural sobre el sistema nervioso.

Es importante destacar que el propósito de estas herramientas tecnológicas no es reemplazar a los profesionales de la salud mental, sino complementarlos.

