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Las 31 ciudades capitales del país enfrentan riesgos altos o críticos en el sistema de salud

Secretarios de Salud coinciden en que falta de medicamentos, barreras de acceso y deudas entre EPS e IPS agravan la crisis sanitaria.

Yhonay Díaz

octubre 03 de 2026
09:16 p. m.
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Una radiografía elaborada por Asocapitales sobre el estado del sistema de salud revela que las 31 ciudades capitales analizadas enfrentan situaciones de riesgo alto o crítico para la continuidad de la atención médica.

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La falta de medicamentos, las barreras de acceso y las deudas millonarias entre EPS e IPS constituyen las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias del país.

Los secretarios de Salud de las tres principales ciudades colombianas se reunieron en Bogotá para evaluar la magnitud de la crisis.

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Así está la crisis de salud en Bogotá, Medellín y Cali

En el caso de Bogotá, Gerson Bermont, secretario de Salud de la capital, confirmó que la ciudad "está en un riesgo medio alto" al medir la situación financiera, las EPS y los pasivos acumulados.

Explicó que el problema es la estructura financiera del sistema que obliga a que se complejicen las atenciones, señalando que Bogotá recibe casi un 13 o 15% de población fuera de Bogotá y eso nos satura más las atenciones.

Por su parte, Natalia López, secretaria de Salud de Medellín, describió una situación crítica: "La ocupación de los servicios de urgencias está en los últimos dos meses por encima del 160%".

Esta última semana de septiembre y principios de octubre estamos alrededor del 153% en sobreocupación, lo que limita la capacidad de maniobra de las EPS para garantizar una atención oportuna.

En Cali, el secretario de Salud, Germán Escobar, confirmó que están "en riesgo alto como muy probablemente la mayoría de las capitales del país". La situación se agravó tras el terremoto del 10 de agosto.

"Tenemos una cartera hospitalaria en la ciudad que supera los $3.8 billones", indicó que confían en que las medidas de plan de choque y otras estructurales puedan ir acompañando los esfuerzos de recuperación.

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Anuncian plan de choque para la crisis de salud

El Gobierno Nacional anunció un plan de choque mediante un borrador de decreto que contempla préstamos para dar liquidez a las EPS y permitir el pago a clínicas y hospitales.

Sin embargo, el decreto excluye a las EPS intervenidas que estén en liquidación, generando incertidumbre sobre el futuro de miles de afiliados.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, reveló que la deuda con la industria farmacéutica es "cercana ya a los $5 billones, ha crecido". Advirtió que el cobro de una factura puede estar por encima de los 200 días, enfatizando que lo que no queremos es afectar la vida de los pacientes.

A pesar del panorama crítico, los secretarios de Salud destacaron que se está recuperando la confianza y que existe un ambiente de diálogo con el Gobierno Nacional para implementar soluciones estructurales al sistema de salud colombiano.

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