CANAL RCN
Economía

¿Cómo funcionan la compra y venta de productos subastados en Colombia?

El proceso completo desde la oferta hasta adjudicación al nuevo dueño toma aproximadamente 30 días.

¿Cómo funcionan las compras y ventas de productos subastados en Colombia?
Foto: Noticias RCN.

Yhonay Díaz

octubre 03 de 2026
10:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las subastas industriales se han convertido en una alternativa estratégica para pequeñas y medianas empresas que buscan equipamiento a menor costo.

DIAN lanza nueva subasta de motos, joyas y demás de estos precios: conozca todo el catálogo
RELACIONADO

DIAN lanza nueva subasta de motos, joyas y demás de estos precios: conozca todo el catálogo

Según Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio, este modelo permite ahorros cercanos al 30% comparado con la adquisición de maquinaria nueva.

La compañía, con 25 años de trayectoria, convierte activos industriales detenidos en liquidez inmediata para empresas que mantienen maquinaria, vehículos o equipos sin uso.

Todo lo que tienen detenido, que generalmente les genera un montón de costos de vigilancia, depreciación, mantenimientos, eso en vez de tenerlo ahí parado en patios, nosotros lo que hacemos es que lo subastamos y lo convertimos en dinero rápido.

SAE anuncia nuevas subastas de casas y apartamentos en septiembre de 2026: fechas y precios
RELACIONADO

SAE anuncia nuevas subastas de casas y apartamentos en septiembre de 2026: fechas y precios

¿Cómo funcionan las subastas en Colombia?

El proceso de subasta funciona a través de dos precios clave establecidos por tasadores profesionales.

El valor base: es el precio inicial de la subasta, visible para todos los participantes.

El valor mínimo esperado: establecido por la empresa vendedora, permanece confidencial.

Si la subasta cierra por encima de este mínimo, el bien queda adjudicado automáticamente; si cierra por debajo, la empresa vendedora decide si acepta o no la oferta final.

Vehículos desde $2 millones: SAE anuncia nueva subasta con motos, carros y camionetas
RELACIONADO

Vehículos desde $2 millones: SAE anuncia nueva subasta con motos, carros y camionetas

¿Cómo participar en una subasta?

Para participar, los interesados deben registrarse en www.subastasycomercio.com, revisar el pliego de condiciones que rige cada subasta y realizar una garantía de seriedad de carácter devolutivo. Este depósito se reintegra si no se gana la subasta o puede transferirse a futuras participaciones.

Las categorías disponibles incluyen maquinaria amarilla, agrícola e industrial, vehículos, chatarra, mobiliario de oficina y equipos informáticos.

Las ofertas se realizan en tiempo real hasta el cierre programado, con opciones de pago en pesos o dólares según la ubicación del oferente.

DIAN anuncia nueva subasta de carros y motos que van desde los dos millones de pesos
RELACIONADO

DIAN anuncia nueva subasta de carros y motos que van desde los dos millones de pesos

¿Hay devoluciones después de comprar en subastas?

Un aspecto importanre del sistema es la política de no devoluciones.Los compradores tienen oportunidad de inspeccionar físicamente los bienes antes de ofertar, llevar mecánicos, revisar fichas técnicas y avalúos.

Hacer una subasta es un proceso costoso, incluye marketing, publicidad, contactos, llamadas, comunicaciones, técnicos, avaluadores, entonces qué pasaría donde la gente no hiciera este proceso y comprara con desconocimiento y empezara a devolver las cosas.

El tiempo promedio desde la oferta inicial hasta la adjudicación final es de aproximadamente un mes, considerando inspecciones, proceso de ofertas y cierre administrativo.

Bogotá abrió subastas de inmuebles desde 25 millones: así puede comprar
RELACIONADO

Bogotá abrió subastas de inmuebles desde 25 millones: así puede comprar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

¿Por qué las empresas en Colombia buscan más expertos en ciberseguridad?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 3 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

Otras Noticias

Millonarios

“Hicimos el ridículo”: Alberto Gamero, contundente tras eliminación de Millonarios de Copa BetPlay

Alberto Gamero reaccionó a la eliminación de Millonarios en Copa BetPlay, pidió disculpas y fue contundente: “Hacer el ridículo que hoy hicimos todos”.

Terremoto

Fuerte temblor en Indonesia: sismo de magnitud 6,1 se registró cerca de la costa

Un fuerte temblor de magnitud 6,1 sacudió Indonesia. Conozca dónde fue el epicentro, la profundidad y qué dijeron las autoridades sobre un tsunami.

Secretaría de Salud

Las 31 ciudades capitales del país enfrentan riesgos altos o críticos en el sistema de salud

Abuso sexual

“Su olor me daba asco”: practicante reveló como la abusaba un superior en floricultivo de Tocancipá

Shakira

Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas por primera vez: vea el video