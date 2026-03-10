¿Cómo funcionan la compra y venta de productos subastados en Colombia?

Las subastas industriales se han convertido en una alternativa estratégica para pequeñas y medianas empresas que buscan equipamiento a menor costo.

Según Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio, este modelo permite ahorros cercanos al 30% comparado con la adquisición de maquinaria nueva.

La compañía, con 25 años de trayectoria, convierte activos industriales detenidos en liquidez inmediata para empresas que mantienen maquinaria, vehículos o equipos sin uso.

Todo lo que tienen detenido, que generalmente les genera un montón de costos de vigilancia, depreciación, mantenimientos, eso en vez de tenerlo ahí parado en patios, nosotros lo que hacemos es que lo subastamos y lo convertimos en dinero rápido.

¿Cómo funcionan las subastas en Colombia?

El proceso de subasta funciona a través de dos precios clave establecidos por tasadores profesionales.

El valor base: es el precio inicial de la subasta, visible para todos los participantes.

El valor mínimo esperado: establecido por la empresa vendedora, permanece confidencial.

Si la subasta cierra por encima de este mínimo, el bien queda adjudicado automáticamente; si cierra por debajo, la empresa vendedora decide si acepta o no la oferta final.

¿Cómo participar en una subasta?

Para participar, los interesados deben registrarse en www.subastasycomercio.com, revisar el pliego de condiciones que rige cada subasta y realizar una garantía de seriedad de carácter devolutivo. Este depósito se reintegra si no se gana la subasta o puede transferirse a futuras participaciones.

Las categorías disponibles incluyen maquinaria amarilla, agrícola e industrial, vehículos, chatarra, mobiliario de oficina y equipos informáticos.

Las ofertas se realizan en tiempo real hasta el cierre programado, con opciones de pago en pesos o dólares según la ubicación del oferente.

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¿Hay devoluciones después de comprar en subastas?

Un aspecto importanre del sistema es la política de no devoluciones.Los compradores tienen oportunidad de inspeccionar físicamente los bienes antes de ofertar, llevar mecánicos, revisar fichas técnicas y avalúos.

Hacer una subasta es un proceso costoso, incluye marketing, publicidad, contactos, llamadas, comunicaciones, técnicos, avaluadores, entonces qué pasaría donde la gente no hiciera este proceso y comprara con desconocimiento y empezara a devolver las cosas.

El tiempo promedio desde la oferta inicial hasta la adjudicación final es de aproximadamente un mes, considerando inspecciones, proceso de ofertas y cierre administrativo.