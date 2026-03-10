“Hicimos el ridículo”: Alberto Gamero, contundente tras eliminación de Millonarios de Copa BetPlay

Millonarios sufrió un duro golpe en la Copa BetPlay 2026. El conjunto bogotano quedó eliminado en octavos de final a manos de Barranquilla FC, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos y perder la clasificación en la definición desde el punto penal.

Tras el compromiso, Alberto Gamero compareció en rueda de prensa y no ocultó su molestia por el rendimiento de sus dirigidos. El entrenador utilizó palabras fuertes, pidió disculpas y reconoció que Barranquilla hizo méritos para quedarse con el cupo a cuartos de final.

Alberto Gamero calificó de “ridículo” la eliminación de Millonarios

El técnico fue autocrítico desde el comienzo de la conferencia y aseguró que la actuación estuvo lejos de lo que esperaba de su equipo.

“Hacer balance yo de este partido es, como dice uno, hacer el ridículo que hoy hicimos todos. Yo se lo manifesté hoy: venir aquí a pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva, disculpas con nuestros periodistas, pero nosotros sabemos que hoy hicimos en el fútbol algo que no debería pasar. Hablo de mi equipo, que es Millonarios”, aseguró Gamero.

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El entrenador también evitó responsabilizar al arbitraje por el resultado y destacó lo realizado por su rival.

“Hoy no era el Millonarios que yo traje”: Gamero

“Si Barranquilla clasificó fue porque hizo algo mejor que nosotros. Eso está muy claro. Que lo botamos, que no lo botamos, que no fue penalti... No, señor. Hoy Barranquilla hizo algo mejor que nosotros y yo tengo que evaluar bien lo que fue este partido. Tenemos que sentarnos bien a mirar este partido porque hoy no era el Millonarios que yo traje”, agregó.

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Gamero pidió disculpas a la afición: "Yo estoy avergonzado, triste no estoy, estoy avergonzado con nuestra afición porque Millonarios merece cosas grandes".

Así las cosas y con la Copa BetPlay fuera de su calendario, Millonarios deberá concentrar sus esfuerzos en la Liga, torneo que ahora representa su principal posibilidad de pelear por un título durante el semestre.