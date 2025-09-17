¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos

Ir al baño con frecuencia parece ser inofensivo, pues algunas personas lo asocian con las amplias ingestas al día de líquidos que, de manera inevitable, aceleran este proceso cotidiano.

Sin embargo, especialistas han alertado sobre los posibles riesgos que ir más de nueve veces al baño podría indicar para la salud de los adultos menores de 60 años.

¿Cuántas veces es saludable ir al baño en un día?

Según el Imperial College Healthcare, al día se recomienda beber entre seis a ocho vasos o 1,2 litros de líquidos al día en donde se incluyen algunos como la leche baja en grasa, bebidas sin azúcar y agua.

No obstante, Hamid Abboudi, cirujano urólogo especializado en infecciones urinarias recurrentes y cáncer de vejiga en el New Victoria Hospital, hizo un especial llamado a las personas que consumen cafeína ya que, a raíz de su efecto diurético, la vejiga puede volverse hiperactiva.

Por esto, se estima que las personas menores de 60 años pueden ir entre cinco y ocho veces al día. Sin embargo, ir más de estas cantidades podría ser un indicador de algunos problemas de salud dentro de los que se encuentran infecciones en el tracto urinario, diabetes, incluso cáncer de vejiga, según explican urólogos.

Según el NHS, la necesidad de levantarse al baño durante las noches se ha vuelto una práctica común ya que es el resultado de la hormona antidiurética que regula la cantidad de agua del cuerpo. Sin embargo, a medida de que las personas crecen, esta hormona empieza a deteriorarse por lo que esta es la razón de que se procese más orina en la noche.

Por su parte, según explica el doctor Abboudi, los hombres padecen del agrandamiento de su próstata a medida de que van envejeciendo. Este aumento ejerce presión sobre la vejiga y los lleva a aumentar la frecuencia urinaria.

El especialista finaliza recalcando que, para las personas mayores de 60 años, ir hasta 10 veces al baño al día no es motivo de preocupación.

Medicamentos que pueden alterar la frecuencia para ir al baño

Por otro lado, el urólogo explicó que algunos medicamentos poseen efectos directos a la vejiga como los diuréticos, especiales para manejar afecciones médicas, ya que también se relacionan con viajes más constantes al baño.

Así mismo, algunos antidepresivos, terapia de reemplazo hormonal y sedantes podrían alterar el proceso normal de almacenamiento y eliminación de la orina en el cuerpo.