Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?

El parásito que se alimenta de tejido vivo ha causado consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

agosto 27 de 2025
01:12 p. m.
La miasis a causa del gusano barrenador fue diagnosticado por primera vez en un paciente que llegó de El Salvador a Estados Unidos, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de dicho país. Aunque el paciente se habría estabilizado, sin infectar a otras personas, la comunidad ha exaltado su temor por posibles afectaciones en el ganado.

¿Qué es la miasis por larvas?

Cochliomyia hominivorax es una mosca de color azul verdoso y mide cerca de 10 a 15 mm. Vive en el continente americano y su gusano es un parásito que necesita un huésped para reproducirse como los animales de sangre caliente, incluidos los humanos.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la miasis en animales es una de las más importantes por su gravedad y por el amplio número de pérdidas económicas en el ganado de Estados Unidos.

"Cuando las larvas de la mosca NWS (gusanos) se meten en la carne de un animal vivo, causan daños graves, a menudo mortales, al animal. El gusano puede infestar ganado, mascotas, animales salvajes, ocasionalmente aves y, en casos raros, a personas", explicó el Departamento de Agricultura en Estados Unidos.

A pesar de los diferentes esfuerzos, ya se han confirmado casos en el ganado de todos los países de América Central y en México, según lo dio a conocer la BBC.

Casos de miasis en humanos

Los casos de miasis humana se suelen presentar en pobladores rurales, sobre todo en áreas y épocas en las que hay gran abundancia de moscas, cuya reproducción se encuentra sujeta a animales domésticos.

Algunos de los síntomas que aparecen en las personas son úlceras varicosas en las piernas, heridas, nódulos cutáneos, invasión en las fosas nasales, entre otras. Las larvas tienen la capacidad de destruir los cartílagos de la nariz por lo que pueden penetrar los senos paranasales y llegar a la cavidad del cráneo para destruir los ojos.

