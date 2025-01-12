CANAL RCN
Día Mundial contra el VIH: pacientes denuncian abandono y retroceso en el control de la epidemia en Colombia

El VIH es considerado una enfermedad 100% prevenible, pero, a pesar de ello, miles de casos se registran anualmente.

diciembre 01 de 2025
02:11 p. m.
En el marco del Día Mundial contra el VIH, las cifras oficiales revelan un panorama preocupante para Colombia. Según el Ministerio de Salud, durante el año pasado se registraron 20.000 nuevos casos en el país, y al 31 de octubre de este año ya se contabilizan 211.000 personas viviendo con el virus, superando el total de 2024, cuando se reportaron más de 185.000 pacientes.

La situación ha generado alarma entre organizaciones y pacientes, quienes aseguran sentirse abandonados por el sistema de salud, en medio de fallas graves en el suministro de medicamentos esenciales.

Cerca de 6.000 personas llevan más de 15 días sin recibir tratamiento debido al no pago a las IPS encargadas de atenderlos.

Crisis en la atención y prevención del VIH en Colombia

Colombia enfrenta un desafío crítico en términos de producción y prevención. El VIH es considerado una enfermedad 100% prevenible, pero, a pesar de ello, miles de casos se registran anualmente.

Los equipos extramurales, encargados de la prevención y detección, parecen no estar cumpliendo eficientemente su labor, según las evaluaciones recientes. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias actuales para combatir la transmisión del virus.

Impacto económico del VIH: costos millonarios para el sistema de salud

El Ministerio de Salud ha reportado que, para el año pasado, había más de 185.000 personas registradas con VIH. Este año, hasta octubre, se han contabilizado 211.431 casos, lo cual ya supera el total del año anterior.

Financieramente, cada paciente nuevo requiere cerca de 15 millones de pesos anuales para su atención, siendo la UPC de 1,6 millones de pesos por año. Estas cifras subrayan el impacto económico de la enfermedad y la urgencia de una gestión más efectiva, con recursos suficientes para el control y tratamiento del VIH en Colombia.

El día de hoy sirve como un recordatorio de la necesidad crítica de reevaluar las políticas y enfoques actuales para luchar contra el VIH. Solo a través de un esfuerzo concertado y firme en prevención, tratamiento y atención de los pacientes, se podrá revertir el retroceso que actualmente enfrenta el país en esta lucha.

