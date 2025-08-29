La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %
La SIC hizo hallazgos en tres sociedades que operan en Cali y Cúcuta, encargadas de distribuir y entregar medicamentos.
Noticias RCN
10:04 a. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por más de $5.763 millones a tres sociedades en calidad de mayoristas e IPS, señaladas de exceder los precios de venta máximos fijados para algunos medicamentos.
De acuerdo con la SIC, la decisión se tomó luego de inspecciones realizadas en Cúcuta y Cali, en las que se encontraron inconsistencias en las operaciones comerciales de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., Fabilu S.A.S. (mayorista y propietaria de la IPS Clínica Colombia ES, en Cali), y Fabisalud IPS S.A.S. (propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey, de Cali).
Al parecer, estas mayoristas e IPS tendrían vínculos de control y representación legal ejercidos por miembros de una misma familia.
Excesivo cobro sobre medicamentos
Entre los hallazgos de la SIC se encontró que, entre octubre de 2022 y junio de 2023, la mayorista Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta comercializó 47 medicamentos, sobre los cuales se excedió el precio máximo fijado por ley hasta un 7.000,93 %.
Por ejemplo, el Tisseel, un medicamento usado en cirugías para prevenir la hemostasia, pasó de venderse a su precio máximo de $585.368 a $4.750.000. Lo mismo pasó con el Actilyse, que actúa disolviendo los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, que pasó de comercializarse en $1.691.122,48, a un valor de $11.601.138.
Sobre Fabilu S.A.S., la SIC encontró que entre enero y diciembre de 2023, fueron comercializados nueve medicamentos, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM en porcentajes que van desde un 3,5 % a un 164,7 %. Dichos medicamentos fueron vendidos a una Empresa Social del Estado.
Medicamentos como el Clexane y el Bridion se vieron afectados por estas medidas.
Fabilu S.A.S., como I.P.S., también comercializó diez medicamentos excediendo los precios máximos fijados hasta un 2.175,11 % en el mismo periodo. Entre los productos se encontraban el Tisseel y el Verapamilo.
Finalmente, la SIC determinó que Fabisalud S.A.S., como IPS, propietaria de la Clínica Cristo Rey, excedió los precios de venta de cuatro medicamentos hasta un 100 %, durante el 2023.
El medicamento Symbicort Turbuhaler, usado para tratar problemas respiratorios como asma y EPOC, pasó de costar $55.114 a $110.229.
Fallo en primera instancia
Por último, la SIC hizo énfasis en la importancia de respetar el régimen de control de precios a los medicamentos, pues es una medida que busca prevenir posibles abusos a los pacientes en el mercado.
De esta manera se garantiza que los recursos públicos asignados sean utilizados de manera eficiente, brindando así una protección efectiva a derechos fundamentales, tales como la salud y la vida, que se ven comprometidos debido al sobrecosto de los medicamentos requeridos por pacientes que acuden al sistema.
Por ahora, las sanciones impuestas a las tres mayoristas e IPS corresponden a una decisión en primera instancia, por lo que las involucradas pueden presentar recursos de apelación.