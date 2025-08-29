La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por más de $5.763 millones a tres sociedades en calidad de mayoristas e IPS, señaladas de exceder los precios de venta máximos fijados para algunos medicamentos.

De acuerdo con la SIC, la decisión se tomó luego de inspecciones realizadas en Cúcuta y Cali, en las que se encontraron inconsistencias en las operaciones comerciales de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., Fabilu S.A.S. (mayorista y propietaria de la IPS Clínica Colombia ES, en Cali), y Fabisalud IPS S.A.S. (propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey, de Cali).

RELACIONADO Invima emite alerta por la falsificación de un reconocido medicamento oncológico

Al parecer, estas mayoristas e IPS tendrían vínculos de control y representación legal ejercidos por miembros de una misma familia.

Excesivo cobro sobre medicamentos

Entre los hallazgos de la SIC se encontró que, entre octubre de 2022 y junio de 2023, la mayorista Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta comercializó 47 medicamentos, sobre los cuales se excedió el precio máximo fijado por ley hasta un 7.000,93 %.

Por ejemplo, el Tisseel, un medicamento usado en cirugías para prevenir la hemostasia, pasó de venderse a su precio máximo de $585.368 a $4.750.000. Lo mismo pasó con el Actilyse, que actúa disolviendo los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, que pasó de comercializarse en $1.691.122,48, a un valor de $11.601.138.

Sobre Fabilu S.A.S., la SIC encontró que entre enero y diciembre de 2023, fueron comercializados nueve medicamentos, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM en porcentajes que van desde un 3,5 % a un 164,7 %. Dichos medicamentos fueron vendidos a una Empresa Social del Estado.

Medicamentos como el Clexane y el Bridion se vieron afectados por estas medidas.

RELACIONADO Médicos alertan escasez de medicamentos esenciales para las Unidades de Cuidados Intensivos

Fabilu S.A.S., como I.P.S., también comercializó diez medicamentos excediendo los precios máximos fijados hasta un 2.175,11 % en el mismo periodo. Entre los productos se encontraban el Tisseel y el Verapamilo.

Finalmente, la SIC determinó que Fabisalud S.A.S., como IPS, propietaria de la Clínica Cristo Rey, excedió los precios de venta de cuatro medicamentos hasta un 100 %, durante el 2023.

El medicamento Symbicort Turbuhaler, usado para tratar problemas respiratorios como asma y EPOC, pasó de costar $55.114 a $110.229.

Fallo en primera instancia

Por último, la SIC hizo énfasis en la importancia de respetar el régimen de control de precios a los medicamentos, pues es una medida que busca prevenir posibles abusos a los pacientes en el mercado.

De esta manera se garantiza que los recursos públicos asignados sean utilizados de manera eficiente, brindando así una protección efectiva a derechos fundamentales, tales como la salud y la vida, que se ven comprometidos debido al sobrecosto de los medicamentos requeridos por pacientes que acuden al sistema.

Por ahora, las sanciones impuestas a las tres mayoristas e IPS corresponden a una decisión en primera instancia, por lo que las involucradas pueden presentar recursos de apelación.