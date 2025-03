Duros testimonios de pacientes con trasplantes que no reciben medicamentos desde hace meses

Son miles de pacientes que se han visto afectados por la falta de medicamentos. Con el paso de los meses, la crisis se agrava, debido a que los usuarios necesitan con urgencia los fármacos para mantener sus tratamientos.

Robert Gutiérrez y Adolfo Ardila son dos personas con trasplantes que han vivido en carne propia esta situación. En A lo que vinimos contaron qué ha pasado con sus tratamientos.

Robert, ¿qué ha pasado con sus medicamentos?

“Soy afiliado a la Nueva EPS. Tengo problemas desde noviembre del año pasado. La EPS autoriza los medicamentos, pero la farmacia no los entrega”.

“Tengo medicamentos para la diabetes porque soy diabético tipo 1, del trasplante y de la próstata”.

¿Qué medicamentos no le han entregado?

“No me entregan medicamentos para la diabetes, para el trasplante y tampoco para el problema de la próstata”.

“Es algo difícil conseguirlos, porque cada caja vale más del millón de pesos. ¿De dónde uno va a sacar para casi seis millones de pesos mensuales? Lo mismo las tirillas para la glucosa”.

¿Cómo está haciendo para mantener a salvo su riñón trasplantado?

“Los del trasplante llegan vencidos, pero de eso a no tomar ninguno, mejor me los tomo. Tienen uno o dos meses de vencimiento. Si no los tomo, va a ser peor”.

“Tengo un compañero que estuvo un mes hospitalizado porque no pudo conseguir medicamentos para el trasplante. Su riñón se le inflamó y estuvo muy grave, casi al punto de la muerte”.

Adolfo, ¿qué pasa con su trasplante si no se toma los medicamentos?

“Corro el riesgo de perder el trasplante. Llevo tres meses sin el medicamento y uno va a hacer la reclamación, pero las filas son interminables”.

¿Cómo está haciendo si no le están entregando esas medicinas?

“Me ha tocado un día tomarme una pasta y al otro no; economizarlas para que me alcance y no quedarme totalmente sin el medicamento. He tenido amigos que me han podido ayudar y entregar el medicamento”.