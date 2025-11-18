Experta recomienda tres ejercicios fáciles y rápidos para mejorar la salud de las rodillas

El dolor de rodillas es una de las quejas más frecuentes que afecta principalmente a todas las personas de distintas edades. Aunque puede producirse por diferentes causas, expertos han explicado que este dolor también puede asociarse con afecciones médicas como la artritis, la gota y demás infecciones.

Los dolores de rodilla son distintos, de modo que, según su nivel de complejidad son tratados. No obstante, en los casos más graves se requiere de una intervención quirúrgica.

Ejercicios para aliviar el dolor de las rodillas

Según la fisioterapeuta Lucy Macdonald, los ejercicios aeróbicos no son los únicos que se encuentran relacionados con las mejoras en esta articulación ya que los entrenamientos que requieren de fuerza también son necesarios. La especialista indicó que la fuerza de compresión que se ejerce sobre las rodillas puede estimular el crecimiento de las células del cartílago.

“La clave está en intentar maximizar la fuerza de compresión que se ejerce sobre las articulaciones, minimizando al mismo tiempo las fuerzas de deslizamiento que es el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Trabajar la rodilla de esta manera es fundamental para prevenir y aliviar cualquier dolor que se produzca en la articulación o a su alrededor”, explicó para el diario The Telegraph.

Aunque con estos ejercicios también se fortalecen los principales grupos musculares, las articulaciones también se ven beneficiadas ya que se logra adquirir un mejor control de estas.

Mejores ejercicios de fuerza para cuidar las rodillas

Según la especialista, las sentadillas son uno de los mejores ejercicios para las rodillas ya que se logra un entrenamiento cardiovascular completo. Se sugiere hacer tres series de 10 sentadillas diarias para mejorar los síntomas.

En el caso de las personas con dolor pueden hacer el mismo número de series y repeticiones con la diferencia de que estas se deben distribuir a lo largo del día. Así mismo, las sentadillas pueden realizarse al sentarse y levantarse de una silla.

El segundo ejercicio son las zancadas ya que con estas se mejora la resistencia de los tendones, aumenta la circulación y se ejerce presión sobre el cartílago. Este ejercicio se puede hacer al subir un escalón con varias repeticiones.

El tercer ejercicio es hacer equilibrio sobre un pie ya que se asocia con mejoras en la propiocepción y fortalece la estabilidad de la rodilla afectada.