Riesgos de aguantar las ganas de miccionar: expertos explican sus consecuencias

La vejiga se llena a medida que los riñones generan orina por lo que, según expertos, las personas tienen la capacidad de almacenar cerca de 500 y 750 cc.

Aunque aguantarse las ganas de ir al baño de manera esporádica no tiene ningún tipo de repercusión, los expertos señalaron que no ir al baño a tiempo puede generar importantes daños para el cuerpo.

Riesgos de aguantar las ganas de ir al baño

Según el urólogo argentino Gustavo Villar, jefe de sección de urología del Hospital Español en Buenos Aires y jefe del servicio de urología de Obra Social del Docente (OSPLAD), en una entrevista para la BBC, es importante identificar las causas por las que una persona no va frecuentemente al baño.

Sea por aguantar por decisión o por una enfermedad, si una persona pasa más de 12 a 14 horas sin ir al baño podría significar una alteración anormal de la vejiga que debe ser tratada de manera urgente.

Así mismo, el especialista aseguró que las infecciones urinarias usualmente no se generan a raíz de aguantar las ganas de miccionar, pues explicó algunas de las causas que probablemente ocasionen esto.

"Se infecta por otros mecanismos, porque tiene problemas colónicos, no se hace una buena higiene cuando mueve el vientre o se transmite por vía sanguínea una infección que se va a otro lado del cuerpo y aparece en la vejiga como puede aparecer en cualquier otro órgano".

Por otro lado, el doctor también hizo especial énfasis en las diferencias que existen entre la vejiga de las mujeres y la de los hombres, pues usualmente son las jóvenes quienes se aguantan más las ganas de ir al baño.

“La vejiga de la mujer tiene una pared más pequeña, la mujer tiene la pelvis distinta, y no tiene próstata, entonces puede darse el lujo de aguantar un poquito más", explicó para la BBC.

RELACIONADO Disfarma confirma que suspenderá contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS

Enfermedades que obligan a aguantar ir al baño

La retención urinaria crónica se encuentra asociada con la incapacidad de vaciar por completo la vejiga con el tiempo. Este padecimiento se asocia con problemas de próstata agrandada, diabetes y problemas renales.