Primeras heces de los recién nacidos podrían revelar detalles de su salud en el futuro

El microbiota intestinal se define como un ecosistema de organismos, entre bacterias, virus y hongos, que viven en el intestino. Algunas de sus principales funciones son la digestión, el desarrollo del sistema inmunológico, la producción de vitaminas y la protección contra distintos patógenos.

Técnicos de una investigación habrían logrado encontrar una comprensión más amplia de la importancia del microbiota, fundamental para comprender las posibles afecciones que una persona puede desarrollar en la vida adulta.

¿Qué se puede encontrar en las heces de los recién nacidos?

Según la investigación, denominada como Baby Biome, un buen microbiota intestinal puede proteger contra afecciones como la ansiedad, depresión y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Por esto, ante la detección de un microbiota desequilibrado se pueden generar otras enfermedades como las cardiovasculares, cáncer colorrectal, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad, entre otras.

"Los primeros microbios que colonizan el intestino del bebé son como los arquitectos del sistema inmunitario. Ayudan a entrenar al cuerpo para distinguir entre lo propio y lo ajeno, enseñando a las células inmunitarias a tolerar los antígenos alimentarios y los microbios inofensivos, y a generar defensas contra los patógenos", afirmó Archita Mishra, profesora titular de la Universidad de Sídney, en Australia, para la BBC.

Así mismo, la experta explicó que las primeras bacterias, que se establecen durante los primeros seis a doce meses, son las responsables de alergias, el buen funcionamiento de la barrera intestinal, entre otras funciones.

Excremento a la hora del parto

Por otro lado, los especialistas hicieron reconocimiento de la importancia de los partos naturales, pues los bebés tienen la capacidad de heredar la mayor parte del microbiota de la madre.

La investigación muestra que los bebés nacidos, por parto natural, reciben bacterias beneficiosas a la hora de entrar en contacto con las heces de la madre. De esta manera, los bebés que nacen por cesárea podrían perderse de estas bacterias beneficiosas que se encuentran relacionadas con una barrera en contra de las infecciones respiratorias.