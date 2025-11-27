El INS busca prevenir muertes por pólvora tras el fallecimiento de dos niños en 2024

Los accidentes con pólvora continúan representando una grave amenaza para la población colombiana, especialmente para los menores de edad.

El Instituto Nacional de Salud inició una vigilancia intensiva durante la temporada festiva para prevenir tragedias que, el año pasado, cobraron vidas inocentes.

Las cifras alarmantes de 2024 revelan la magnitud del problema: 1.357 personas resultaron lesionadas por pólvora pirotécnica, de las cuales 400 fueron menores de edad.

Los niños víctimas de pólvora en Colombia 2024

Entre los casos más graves, de acuerdo con el INS, "en 2024 hubo cinco casos, dos de ellos fallecidos por fósforo blanco". Estos dos niños perdieron la vida por el uso de elementos aparentemente inofensivos.

La vigilancia sanitaria implementada no se limita únicamente a los accidentes con pirotecnia. El INS ha desplegado un sistema de monitoreo integral que abarca múltiples frentes: prevención de quemados con pólvora, control de intoxicaciones con alcohol, vigilancia de casos de fiebre amarilla y garantía de suministro de sangre en todo el territorio nacional.

Alerta por contagio de fiebre amarilla

Respecto a la fiebre amarilla, las autoridades enfatizaron la importancia de la prevención:

Si va a ingresar a zonas donde tengamos fiebre amarilla, que ya están debidamente categorizadas, no entre sin vacunarse, pero no lo haga el día anterior, haga los 10 días antes.

Esta recomendación busca evitar un incremento de casos durante el periodo de mayor movilidad poblacional.

La donación de sangre constituye otro aspecto crítico de la campaña. En Colombia diariamente se transfunden alrededor de 1.100 pacientes. De ellos 100 son niños menores de un año. Ante esta necesidad constante, el Instituto lanzó un llamado urgente a la ciudadanía a donar sangre y salvar vidas.