¿Cómo evitar que su perro o gato se asuste con el ruido de la pólvora?: siga estos pasos

Con la llegada de la temporada navideña, el uso de pólvora vuelve a convertirse en una grave amenaza para los animales en Bogotá.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reportó que entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 1.901 animales resultaron presuntamente afectados por los estruendos de la pólvora, una cifra que refleja la magnitud del problema que cada año altera el comportamiento y la salud de cientos de especies.

Del total de casos registrados, 702 corresponden a animales de compañía, como perros y gatos, mientras que 1.199 son animales silvestres, entre ellos aves y pequeños mamíferos que habitan en distintas zonas de la ciudad.

Las afectaciones más frecuentes fueron traumatismos, intranquilidad, episodios de agresividad y aturdimiento, consecuencias directas del impacto sonoro que provocan los artefactos pirotécnicos.

¿Cómo evitar que su perro o gato se asuste con el ruido de la pólvora?

Ante esta situación, el IDPYBA hizo un llamado a los ciudadanos a no utilizar ningún tipo de elemento que genere ruido o explosiones, recordando que el bienestar animal debe ser una prioridad durante las celebraciones.

Las autoridades distritales compartieron una serie de recomendaciones para evitar que los animales se asusten o sufran durante las festividades. Entre ellas, aconsejan:

Mantener puertas y ventanas cerradas , con el fin de impedir que los animales huyan por miedo y terminen extraviados.

, con el fin de impedir que los animales huyan por miedo y terminen extraviados. Identificar previamente un lugar seguro donde puedan refugiarse en caso de que se presenten detonaciones cercanas.

donde puedan refugiarse en caso de que se presenten detonaciones cercanas. Usar esencias florales o música relajante para ayudar a calmar a los perros y gatos durante los momentos de mayor ruido, y sobre todo, no dejarlos solos.

En caso de que los cuidadores no puedan permanecer en casa, deben asegurarse de que otra persona los acompañe hasta que los estallidos cesen.

La fauna silvestre también se ve afectada por la pólvora

El llamado también se extiende a los cuidadores de fauna silvestre y a la ciudadanía en general, pues el ruido y las luces de la pólvora afectan no solo a los animales domésticos, sino también a aves y pequeños mamíferos que se desorientan o resultan heridos al intentar huir del estruendo.

Por esto, insistieron en que el uso de pirotecnia tiene consecuencias directas en la salud física y emocional de los animales, y pidieron a los ciudadanos actuar con empatía y responsabilidad para evitar que se repitan las cifras de años anteriores.

Finalmente, el llamado es a denunciar cualquier caso de uso indebido de pólvora que ponga en riesgo a la comunidad o a las especies silvestres.