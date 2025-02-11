Jóvenes lanzaron pólvora desde el techo de un TransMilenio: video generó pánico en redes sociales

La celebración de Halloween en Bogotá vivió un acto de imprudencia extrema y alto riesgo que se viralizó en las redes sociales. Un grupo de jóvenes llevó a cabo una peligrosa maniobra al subirse al techo de un articulado de TransMilenio en plena operación y, desde allí, lanzaron artefactos pirotécnicos mientras el vehículo estaba en movimiento.

Las imágenes, grabadas con drones y múltiples cámaras para un efecto cinematográfico, documentaron no solo un desafío a la autoridad y la seguridad vial, sino una clara exposición a accidentes.

La difusión del video generó una fuerte condena por parte de las autoridades y la ciudadanía ante este irresponsable uso de pólvora TransMilenio movimiento.

Video de jóvenes lanzando pólvora desde el techo de un TransMilenio

El video viralizado no fue un registro casual. La calidad de la producción, con planos aéreos capturados por un dron y múltiples ángulos de cámara, mostró que la peligrosa acrobacia fue planificada.

En las tomas, se observa a los jóvenes en la parte superior del bus, encendiendo y arrojando pólvora mientras el vehículo recorría una de las troncales principales de la ciudad.

El clímax de la grabación mostró a los participantes saltando del articulado mientras este mantenía su velocidad, para luego correr a toda prisa por la avenida, esquivando el tráfico vehicular en movimiento.

Reacciones de los usuarios al ver a jóvenes lanzando pólvora en TransMilenio

La publicación de este material generó una división de opiniones en el entorno digital.

Mientras que un sector de usuarios "aplaudió" la audacia del grupo y la calidad técnica de la grabación con dron, otros se enfocaron en el categórico rechazo criticando duramente la forma en que los implicados no solo pusieron en grave peligro sus propias vidas, sino que también comprometieron la seguridad del sistema de transporte, de los pasajeros y de los demás actores viales.