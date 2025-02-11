CANAL RCN
Colombia

Jóvenes lanzaron pólvora desde el techo de un TransMilenio: video generó pánico en redes sociales

Jóvenes lanzaron fuegos artificiales desde el techo de un TransMilenio: el video generó conmoción.

Video jóvenes lanzaron pólvora desde el techo de un TransMilenio
Foto: captura pantalla redes sociales

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración de Halloween en Bogotá vivió un acto de imprudencia extrema y alto riesgo que se viralizó en las redes sociales. Un grupo de jóvenes llevó a cabo una peligrosa maniobra al subirse al techo de un articulado de TransMilenio en plena operación y, desde allí, lanzaron artefactos pirotécnicos mientras el vehículo estaba en movimiento.

Bus del SITP se convirtió en "chiva rumbera": ciudadanos armaron fiesta y el video se hizo viral
RELACIONADO

Bus del SITP se convirtió en "chiva rumbera": ciudadanos armaron fiesta y el video se hizo viral

Las imágenes, grabadas con drones y múltiples cámaras para un efecto cinematográfico, documentaron no solo un desafío a la autoridad y la seguridad vial, sino una clara exposición a accidentes.

La difusión del video generó una fuerte condena por parte de las autoridades y la ciudadanía ante este irresponsable uso de pólvora TransMilenio movimiento.

Video de jóvenes lanzando pólvora desde el techo de un TransMilenio

El video viralizado no fue un registro casual. La calidad de la producción, con planos aéreos capturados por un dron y múltiples ángulos de cámara, mostró que la peligrosa acrobacia fue planificada.

En las tomas, se observa a los jóvenes en la parte superior del bus, encendiendo y arrojando pólvora mientras el vehículo recorría una de las troncales principales de la ciudad.

Fiesta de disfraces con temática de estaciones de Transmilenio se hace viral
RELACIONADO

Fiesta de disfraces con temática de estaciones de Transmilenio se hace viral

El clímax de la grabación mostró a los participantes saltando del articulado mientras este mantenía su velocidad, para luego correr a toda prisa por la avenida, esquivando el tráfico vehicular en movimiento.

Reacciones de los usuarios al ver a jóvenes lanzando pólvora en TransMilenio

La publicación de este material generó una división de opiniones en el entorno digital.

Lo que hay detrás de retos virales como en el que murió María José Ardila en una discoteca de Cali
RELACIONADO

Lo que hay detrás de retos virales como en el que murió María José Ardila en una discoteca de Cali

Mientras que un sector de usuarios "aplaudió" la audacia del grupo y la calidad técnica de la grabación con dron, otros se enfocaron en el categórico rechazo criticando duramente la forma en que los implicados no solo pusieron en grave peligro sus propias vidas, sino que también comprometieron la seguridad del sistema de transporte, de los pasajeros y de los demás actores viales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Investigan el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

Extradición

Prontuario de los nueve narcotraficantes extraditados hacia Estados Unidos: extensos historiales criminales

Bogotá

Buscan a persona extranjera que desapareció en el oriente de Bogotá: esto se sabe

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025

¡Ya puede descubrir si ganó con el Super Astro Luna de este 2 de noviembre! Consulte el resultado exacto aquí.

Egan Bernal

Egan Bernal lo reveló al fin: ¿de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano?

Egan Bernal habló sobre qué equipo es el de sus amores en el fútbol colombiano. Vea sus declaraciones.

México

Asesinan durante evento de Día de Muertos al alcalde de Uruapan, en México

Viral

Bus del SITP se convirtió en "chiva rumbera": ciudadanos armaron fiesta y el video se hizo viral

Invima

Invima lanza alerta por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico