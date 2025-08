El juego que podría ayudar a mantener el cerebro activo después de los 60 años

El cerebro tiene la función de controlar diferentes aspectos de la vida cotidiana ya que las competencias cognitivas influyen en la capacidad de vivir de manera independiente.

Con el paso de los años, el cerebro sufre diferentes cambios relacionados con la edad ya que el tamaño de este órgano se puede reducir, la comunicación entre las neuronas es menos efectiva, su flujo sanguíneo disminuye, entre otras consecuencias propias de la edad.

En una investigación, publicada en The New England Journal of Medicine, algunas actividades recreativas como escribir, resolver rompecabezas y leer se pueden asociar con un menor riesgo en los porcentajes de padecer demencia. Es así como una de estas actividades, en específico, puede generar grandes e importantes beneficios para la salud cognitiva de personas mayores de los 60 años.

Actividad para el cerebro después de los 60

Se trata del juego conocido como ‘damas’, que se practica entre dos personas, y consiste en realizar movimientos estratégicos que obligan a la persona a planificar movimientos anticipados para cuidarse del oponente. Gracias a que no se necesita de conocimientos previos a la actividad, la hace más estimulante e inclusiva para este sector poblacional.

Así mismo, la investigación revela algunos de los beneficios que este juego puede generar en el cerebro ya que estimula diferentes zonas que permiten la recordación de jugadas anteriores, acciones anticipadas e impulsa la toma de decisiones rápidas en beneficio de la partida. De este modo, se logra la memoria, la atención sostenida y el razonamiento lógico.

A medida de que las personas envejecen pierden flexibilidad cognitiva, según la investigación, por lo que dicho juego permite la capacidad de adaptarse a nuevos ambientes mientras se lleva a cabo una interacción constante y cercana con el oponente.

Conexión entre el cerebro y el cuerpo

Según el portal National Institute on Aging, un estudio de adultos mayores demostró que las personas que no tuvieron, a lo largo de su vida, hábitos como fumar y beber alcohol en exceso, obtuvieron un riesgo del 60% menos de desarrollar Alzheimer en comparación de quienes sí tenían dichos hábitos con un 37%.

En otro estudio se logró determinar que las personas mayores que realizaban, constantemente, actividades estimulantes para el cerebro tenían tasas de deterioro cognitivo más lento que aquellos menos activos.