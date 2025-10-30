¿El matrimonio hace subir de peso? así lo confirma un estudio

Muchas personas se han preguntado si después de casarse es común subir de peso.

¿El matrimonio hace subir de peso?

De acuerdo con un estudio de la Asociación Estadounidense de Sociología, el riesgo de aumentar de peso se incrementa tanto durante los dos primeros años de matrimonio como en los dos años posteriores al divorcio.

La investigación, realizada con más de 10.000 participantes, reveló que las mujeres recién casadas son las que tienen mayor probabilidad de ganar algunos kilos.

Por otro lado, un estudio presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad encontró que estar casado triplica el riesgo de obesidad en los hombres, con una incidencia del 62% en hombres y 39% en mujeres. Este análisis se basó en los datos de 2.405 personas (1.098 hombres y 1.307 mujeres) con una edad promedio de 50 años.

Además, los investigadores concluyeron que cada año adicional de edad aumenta el riesgo de sobrepeso en un 3% para los hombres y 4% para las mujeres, mientras que el riesgo de obesidad crece 4% en hombres y 6% en mujeres.

"La edad y el estado civil tienen un impacto innegable en la coexistencia con el sobrepeso o la obesidad en la edad adulta, independientemente del sexo. Nuestros resultados indican que la difusión del conocimiento sobre salud y la promoción de hábitos saludables a lo largo de la vida podrían reducir el preocupante aumento de los niveles de obesidad", aseguró el estudio.

¿Cómo evitar subir de peso durante el matrimonio?

Aunque los estudios muestran que muchas parejas suben de peso después de casarse, esto no tiene por qué ser tu caso.

Mantener un estilo de vida saludable en pareja es posible si se adquieren buenos hábitos desde el principio.