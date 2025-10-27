CANAL RCN
Tendencias

¿Qué significa soñar con que se le caen los dientes? Psicólogos revelan su verdadero origen

Soñar con que se le caen los dientes: el significado psicológico y físico detrás de este sueño común.

¿Qué significa soñar con que se le caen los dientes?
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
05:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La sensación desconcertante de despertar tras soñar con que se le caen los dientes es más común de lo que parece: cerca del 39–40% de la población ha reportado, al menos una vez, sueños con pérdida dental, según investigaciones y revisiones sobre contenidos oníricos.

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología
RELACIONADO

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología

Este tipo de sueños aparece ligado según psicólogos y estudios a varias causas que van desde el estrés y la ansiedad hasta estímulos físicos durante el sueño.

¿Soñar con que se le caen los dientes significa ansiedad o problema de salud?

La evidencia científica sugiere dos grandes líneas explicativas. Por un lado, estudios empíricos han encontrado correlación entre los sueños dentales y señales físicas como tensión en la mandíbula, bruxismo o molestias dentales al despertar; en estos casos, la sensación corporal se incorpora al sueño y produce la imagen de dientes que se aflojan o caen.

¿Estar soltero o casado afecta el bienestar? Esto dice la psicología
RELACIONADO

¿Estar soltero o casado afecta el bienestar? Esto dice la psicología

Por otro lado, investigaciones asocian estos sueños con indicadores psicológicos: estrés, inseguridades y procesos de pérdida o cambio personal.

¿Soñar con que se le caen los dientes tiene siempre un significado simbólico universal?

No existe una interpretación única ni definitiva. Las escuelas psicoanalíticas (Freud) y analíticas (Jung) ofrecieron lecturas simbólicas desde ansiedades sexuales hasta procesos de transformación, pero la comunidad científica contemporánea enfatiza el contexto individual y la mezcla posible de factores fisiológicos y emocionales. Es decir: un mismo sueño puede responder a un episodio de estrés en una persona y a bruxismo en otra.

¿Qué es el “ghosting” y qué hacer cuando se lo hace una pareja o un amigo?
RELACIONADO

¿Qué es el “ghosting” y qué hacer cuando se lo hace una pareja o un amigo?

Especialistas recomiendan pasos prácticos: revisar si hay dolor, tensión facial o desgaste dental, llevar un registro de sueños para detectar patrones y, si hay signos de ansiedad persistente o trastornos del sueño, buscar evaluación psicológica o del sueño. Mantener buena higiene del sueño y manejar el estrés con técnicas de relajación y terapia breve suele reducir la recurrencia de pesadillas repetitivas.

De esta manera, soñar con que se le caen los dientes puede ser un aviso de tensión emocional, una respuesta a molestias físicas nocturnas o una mezcla de ambos; la clave está en observar el contexto personal y consultar a profesionales cuando el sueño se repita o vaya acompañado de síntomas reales

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look

Redes sociales

Así fue la efusiva llegada de Karina García a su nuevo país tras dejar Colombia

La casa de los famosos

“Gracias por recordarme”: Nicolás Arrieta tras ser elegido para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Otras Noticias

Miguel Uribe

Capturado alias El Viejo, presunto intermediario en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Alias El Viejo habría sido el intermediario entre los determinadores del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio en un parque de Modelia en Bogotá.

Educación

Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026: así quedaría el calendario escolar

Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026. Conozca las fechas del calendario escolar del Ministerio de Educación y planee sus vacaciones.

Nicolás Maduro

Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora