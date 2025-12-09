¿Fin del matrimonio? Estudio reveló que el 60% de los jóvenes no quiere casarse

Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán reveló que la mayoría de los jóvenes colombianos ya no sueñan con tener un matrimonio.

¿Por qué los jóvenes que no quieren casarse?

Según la encuesta, 6 de cada 10 jóvenes dice que casarse "tal vez" está en su futuro, pero no es su prioridad, apenas 3 de cada 10 lo ven como parte de su plan de vida.

En las últimas décadas, el matrimonio ha dejado de ocupar un papel central en los proyectos de vida de las juventudes colombianas. Lo que antes constituía un ritual ineludible de paso a la adultez, hoy se ve desplazado por nuevas formas de convivencia y organización afectiva, aseguró, Luis Barragán, sociólogo de la Universidad Manuela Beltrán.

¿En qué sueñan los jóvenes?

Según el informe, el 65% de los jóvenes sueña con tener una relación estable, aunque 1 de cada 4 prefiere las llamadas situationships, es decir, vínculos sin compromiso formal ni etiquetas.

Por otro lado, un 9% asegura que, al menos por ahora, la soltería es la mejor opción. El estudio revela que muchos priorizan la universidad, la vida social y la independencia económica antes que una relación de pareja.

Además, la idea de estar soltero no genera temor, pues no lo perciben como un fracaso personal.

¿Cuál es la percepción sobre el matrimonio, según los jóvenes?

Para muchos jóvenes, el matrimonio ya no representa una opción de vida. Aunque el 47,8% aún lo considera necesario para formar una familia, el 43% lo percibe como una tradición del pasado.

De hecho, un 9% lo califica directamente como una pérdida de tiempo y dinero.