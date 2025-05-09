CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Ojo, viajeros: Cartagena registra más de 300 casos de tuberculosis

Las autoridades trabajan en disminuir los contagios que, afectan, sobre todo a las personas de la tercera edad.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
09:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cartagena registra, a la fecha, más de 300 casos de tuberculosis, una enfermedad respiratoria que puede resultar mortal y, para colmo, es altamente contagiosa.

En respuesta, las autoridades locales de Salud, han venido realizando campañas de prevención entre la población y es que, los casos se han venido detectando, en su mayoría, en personas mayores de 65 años.

Niño colombiano logró que extraña enfermedad se tratara en el país, al abrir su propia fundación
RELACIONADO

Niño colombiano logró que extraña enfermedad se tratara en el país, al abrir su propia fundación

Autoridades de Cartagena trabajan en disminuir os contagios:

La Secretaría de Salud, por ejemplo, desplegó a 270 funcionarios, que fueron capacitados para ir de casa en casa sensibilizando a los cartageneros sobre la enfermedad e, incluso, han adelantado labores en algunos centros de reclusión.

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro, “tenemos que estar muy atentos, en caso de tener tos persistente por más de un mes, con expectoración o sin expectoración; debilidad; cansancio general, y falta de apetito, que son los síntomas generales de esta enfermedad”.

E insistió que “le compete” a la ciudad atender el llamado de los posibles contagiados “y, desde el sistema de salud, brindar atención a los pacientes y dar un diagnostico oportuno de la enfermedad para poder garantizar una tasa efectiva de curación”.

Alerta por contaminación fecal en playas de los Estados Unidos arruina el fin del verano
RELACIONADO

Alerta por contaminación fecal en playas de los Estados Unidos arruina el fin del verano

¿Qué es la tuberculosis y por qué resulta mortal en algunos casos?

Según la información proporcionada por Mayo Clinic, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa de carácter grave que afecta principalmente a los pulmones y está provocada por una bacteria. Esta afección se transmite por vía aérea, especialmente cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso canta, lo que libera diminutas gotas que contienen los microbios causantes de la enfermedad. Al inhalar estas partículas, otras personas pueden infectarse.

El riesgo de contagio se incrementa en entornos donde hay aglomeraciones o en viviendas con muchas personas, ya que el contacto cercano facilita la propagación. Además, quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, como las personas con VIH/SIDA, son particularmente vulnerables a contraer tuberculosis.

A pesar de ser tratable con antibióticos, algunos tipos de la bacteria que provoca esta enfermedad han desarrollado resistencia a los medicamentos tradicionales, lo que representa un desafío importante para su control y erradicación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

Tecnología

Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio

Otras Noticias

Shakira

Shakira rompió en llanto mientras cantaba en su concierto: ¿qué ocurrió?

La cantante barranquillera es viral en redes sociales tras protagonizar un sentido momento en su show.

Guaviare

Capturan a disidente de las Farc que contrató al sicario que atentó contra periodista en Guaviare

El crimen se cometió el pasado 5 de julio en San José del Guaviare. El periodista se recupera junto a su esposa, quien también fue víctima del hecho.

Fútbol internacional

Conmoción: murió un arquero en Brasil tras atajar un penalti con el pecho

Licencia de conducción

Requisito adicional y clave para ciudadanos que tramitarán la licencia de conducción

Estados Unidos

Cientos de surcoreanos detenidos en redada migratoria en EE. UU.