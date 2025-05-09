Ojo, viajeros: Cartagena registra más de 300 casos de tuberculosis

Cartagena registra, a la fecha, más de 300 casos de tuberculosis, una enfermedad respiratoria que puede resultar mortal y, para colmo, es altamente contagiosa.

En respuesta, las autoridades locales de Salud, han venido realizando campañas de prevención entre la población y es que, los casos se han venido detectando, en su mayoría, en personas mayores de 65 años.

Autoridades de Cartagena trabajan en disminuir os contagios:

La Secretaría de Salud, por ejemplo, desplegó a 270 funcionarios, que fueron capacitados para ir de casa en casa sensibilizando a los cartageneros sobre la enfermedad e, incluso, han adelantado labores en algunos centros de reclusión.

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro, “tenemos que estar muy atentos, en caso de tener tos persistente por más de un mes, con expectoración o sin expectoración; debilidad; cansancio general, y falta de apetito, que son los síntomas generales de esta enfermedad”.

E insistió que “le compete” a la ciudad atender el llamado de los posibles contagiados “y, desde el sistema de salud, brindar atención a los pacientes y dar un diagnostico oportuno de la enfermedad para poder garantizar una tasa efectiva de curación”.

RELACIONADO Alerta por contaminación fecal en playas de los Estados Unidos arruina el fin del verano

¿Qué es la tuberculosis y por qué resulta mortal en algunos casos?

Según la información proporcionada por Mayo Clinic, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa de carácter grave que afecta principalmente a los pulmones y está provocada por una bacteria. Esta afección se transmite por vía aérea, especialmente cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso canta, lo que libera diminutas gotas que contienen los microbios causantes de la enfermedad. Al inhalar estas partículas, otras personas pueden infectarse.

El riesgo de contagio se incrementa en entornos donde hay aglomeraciones o en viviendas con muchas personas, ya que el contacto cercano facilita la propagación. Además, quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, como las personas con VIH/SIDA, son particularmente vulnerables a contraer tuberculosis.

A pesar de ser tratable con antibióticos, algunos tipos de la bacteria que provoca esta enfermedad han desarrollado resistencia a los medicamentos tradicionales, lo que representa un desafío importante para su control y erradicación.