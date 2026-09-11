Gobierno revela presuntas irregularidades en proyecto antidrones durante gobierno Petro

El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, aseguró que no existe ningún contrato suscrito durante el gobierno de Gustavo Petro para la adquisición de sistemas antidrones, en medio de la creciente preocupación por los ataques con aeronaves no tripuladas contra la fuerza pública.

El funcionario afirmó que el Ministerio de Defensa encontró presuntas irregularidades en el proyecto que buscaba implementar un escudo nacional para contrarrestar estas amenazas.

Según explicó, la iniciativa, que fue presentada como un ambicioso sistema antidrones con una inversión cercana a los seis billones de pesos, nunca se materializó. Mora señaló que, tras revisar la documentación, el actual gobierno recibió un proyecto sin estructura ni capacidad operativa.

RELACIONADO Este es el cabecilla del ELN que estaría detrás del ataque que dejó tres soldados muertos en Bolívar

Cuestionamientos al proyecto heredado

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que durante la administración anterior se realizaron viajes internacionales en busca de alternativas para enfrentar el uso de drones en acciones terroristas, pero dichas gestiones no se tradujeron en soluciones concretas para el país.

Además, aseguró que se intentó avanzar en negociaciones con compañías extranjeras que, presuntamente, no cumplían con los requisitos técnicos necesarios para desarrollar el sistema. En ese sentido, rechazó las acusaciones sobre una supuesta cancelación de contratos por parte del actual gobierno y enfatizó que “ese proyecto no existía. Recibimos un cascarón vacío e inoperante”.

Ante el incremento de ataques con explosivos lanzados desde drones, el ministro anunció la puesta en marcha de un plan de choque para fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública. De acuerdo con el balance oficial, estas acciones violentas ya dejan 470 personas afectadas.

Continúa delicado estado de militares heridos

Mientras avanzan las medidas anunciadas por el Gobierno, sigue siendo crítica la situación de varios de los uniformados heridos en el atentado con drones contra el cantón militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

En el departamento de Santander permanecen hospitalizados más de 20 militares. Catorce de ellos reciben atención en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, mientras que otros seis se encuentran en el Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja. Las autoridades médicas informaron que dos de los uniformados permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas causadas por las esquirlas del artefacto explosivo.

Entre los lesionados se encuentra el soldado profesional Junior García, de 22 años, quien presenta afectaciones en uno de sus ojos y lesiones en extremidades. Sus familiares hicieron un llamado a la solidaridad y a la oración por la recuperación de los militares afectados.

Entretanto, la comunidad de la zona también manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad y pidió mayores acciones de protección frente a los ataques que continúan generando temor entre la población y la Fuerza Pública. Además de los uniformados atendidos en Santander, al menos tres militares permanecen bajo observación médica en el departamento del Cesar.