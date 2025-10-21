¿Es viable reutilizar los platos desechables? Esto dicen los expertos

El reuso de artículos de un solo uso, aunque parezca una práctica ecológica y de ahorro, conlleva riesgos significativos para la salud debido a la composición y diseño de estos materiales, según advierten diversos estudios y especialistas en seguridad alimentaria.

¿Es seguro reutilizar los platos desechables hechos de plástico?

La respuesta concisa de la mayoría de los expertos es no. Los platos, vasos y recipientes diseñados para un solo uso (plástico de un solo uso, poliestireno expandido o papel recubierto) no están fabricados para soportar los procesos de lavado ni los múltiples contactos con alimentos, especialmente si estos son calientes o ácidos.

RELACIONADO Alimentos que aportan proteínas completas para prevenir la pérdida muscular

El principal riesgo al reutilizar los platos desechables radica en la migración química y la proliferación bacteriana. Investigaciones han señalado que la composición de estos plásticos puede incluir sustancias como el bisfenol A (BPA) y ftalatos, así como otros 4,200 compuestos químicos identificados en el plástico que son potencialmente peligrosos. La exposición frecuente a estos materiales puede liberar dichas sustancias tóxicas en los alimentos o bebidas.

Un estudio del Journal of Hazardous Materials, por ejemplo, examinó envases de polietileno (uno de los plásticos más usados) e identificó 377 sustancias químicas en contacto con alimentos, de las cuales 211 migraron al contenido.

Esta migración se acentúa cuando el material se somete a calor, como al calentar comida o al lavarlo con agua caliente, lo que puede causar deformaciones microscópicas.

¿Qué riesgos para la salud implica reutilizar los platos desechables?

Además de la exposición química, el diseño de estos productos no facilita una limpieza efectiva, abriendo la puerta a los riesgos microbiológicos.

Riesgo de Bacterias: El American Cleaning Institute y expertos en microbiología alimentaria coinciden en que los platos de papel o los fabricados con materiales porosos como la fibra de caña de azúcar o bambú, aunque sean compostables, no deben lavarse ni reusarse. Su estructura absorbe humedad y restos de comida, creando un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias patógenas como Salmonella o E. coli.

La vajilla de plástico de un solo uso (como el polipropileno, polietileno o poliestireno) es delgada y susceptible a rayarse con el uso y el lavado. Estos arañazos no solo facilitan la migración química al exponer más superficie del material, sino que también actúan como refugios microscópicos para las bacterias, haciéndolas casi imposibles de eliminar con el lavado manual.

Expertos de Environmental Coalition on Standards han sido claros al señalar que "no porque pueda lavarse, quiere decir que pueda reusarse". Incluso en el contexto del COVID-19, un grupo de más de 125 expertos en salud y seguridad alimentaria firmó una declaración defendiendo la seguridad de los utensilios reutilizables (vidrio, cerámica, acero inoxidable) frente a los desechables, siempre y cuando se apliquen procedimientos de higiene adecuados.

¿Cómo evitar los riesgos al intentar reutilizar los platos desechables?

La manera más efectiva de evitar los riesgos para la salud asociados con el reuso de platos y cubiertos desechables es optar por alternativas diseñadas para ser reutilizadas.

Los profesionales de la salud y la sostenibilidad recomiendan invertir en vajilla de materiales como vidrio, cerámica o acero inoxidable, que son químicamente estables, soportan altas temperaturas de desinfección (lavavajillas) y no son porosos.

Para aquellos que buscan una opción ecológica, algunos platos compostables hechos de fibra vegetal se pueden limpiar suavemente para un segundo uso muy limitado, pero el consenso es que su propósito sigue siendo el uso único.