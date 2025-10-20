CANAL RCN
Salud y Bienestar

Los mejores alimentos para prevenir las enfermedades en las encías, según expertos

Una reciente investigación reveló que algunos alimentos tienen la capacidad de reducir los riesgos de padecer enfermedades e inflamación en las encías.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
12:15 p. m.
Las enfermedades que se generan en las encías, más conocidas como periodontales, son infecciones que pueden presentarse principalmente por la inflamación leve de las encías por la acumulación de placa.

Según Mayo Clinic, esta enfermedad es grave por lo que, de no tratarse a tiempo, puede destruir el hueso en el que se apoyan los dientes. Aunque la buena higiene bucal y las visitas dentales habituales son algunas de las principales medidas de prevención, una investigación reveló algunos alimentos que podrían evitar este tipo de enfermedades.

Alimentos para la salud de las encías

Un reciente estudio, publicado en la Revista Periodontología, reveló que las personas que siguen la famosa dieta mediterránea, compuesta por verduras, frutas, cereales integrales y grasas naturales, presentaban un 65% menos de riesgos para padecer enfermedades en las encías.

Así mismo, identificaron que las personas que consumían mayores cantidades de carnes rojas presentaban un mayor deterioro en su salud gingival y riesgos de periodontitis.

Según Juliette Reeves, higienista dental y nutricionista clínica especializada en salud dental Perio-Nutrition, los alimentos que son buenos para el corazón también lo son para las encías. Un ejemplo de esto es el consumo constante de azúcar, pues este hace parte de las principales causas que generan las caries en los dientes.

¿Cuáles alimentos son buenos para las encías?

Según la investigación, la dieta mediterránea es una de las mejores opciones para conservar la salud de los dientes de las personas.

“La mayoría sabemos que el azúcar puede causar caries, pero la evidencia demuestra que la dieta también influye en la salud de las encías. Junto con una buena higiene bucal, una dieta mediterránea es una de las maneras más sencillas de proteger la boca y la salud a largo plazo”, explicó Reeves.

Verduras

Las verduras son consideradas como la base de este tipo de dietas gracias a que son ricas en vitamina A, C, fortalece el calcio y el tejido gingival. Algunas de las más recomendadas son la rúcula, espinaca y acelga.

Frutos rojos

Las bayas poseen un menor contenido de azúcar por lo que pueden empezar a reemplazar algunos de los azúcares que son utilizados durante el desayuno.

