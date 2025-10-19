Pérdida de la libido: estas son algunas de las causas físicas que ocasionan esto

Los niveles de libido en las mujeres suelen variar con el paso de los años por lo que estos se relacionan con diferentes procesos hormonales como embarazos, menopausia, métodos de planificación, consumo de medicamentos y algunas afecciones.

Cuando este tipo de situaciones afectan la vida de las personas, se recomienda acudir a médicos especialistas para tratar las causas y recuperar esta sensación.

RELACIONADO Más de 150 niños han fallecido por infecciones respiratorias en Colombia

Causas de la pérdida de la libido en mujeres

Según Mayo Clinic, la libido es generado por diferentes factores que incluyen el bienestar físico y emocional, experiencias, creencias, estilo de vida y la relación que se posea en el momento.

Sin embargo, también existen causas físicas que pueden bajar este tipo de deseo. Algunas de estas son afecciones relacionadas con factores que causan dolor en medio de la relación, enfermedades como cáncer, diabetes, presión arterial alta, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedades neurológicas.

Algunos medicamentos también pueden afectar la libido de las mujeres como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que ayudan a tratar la depresión. Por otro lado, algunos hábitos también pueden incidir ya que tomar alcohol en exceso y el consumo de drogas son unas de las causas que afectan.

Varias cirugías estéticas relacionadas con las mamas de las mujeres o el aparato genital también pueden afectar el deseo de las personas. Finalmente, la fatiga generada por el cansancio o enfermedades también poseen influencia en este problema.

Cambios hormonales que generar pérdida de libido

Los cambios hormonales en las mujeres son factores determinantes a la hora de poseer una libido alta o baja. Algunos de estos procesos son la menopausia ya que durante este periodo de tiempo los niveles de estrógeno disminuyen que llevan a que se reduzca el deseo por la pareja.

El periodo de embarazo y lactancia también se pueden llegar a ver impactados por la pérdida de la libido ya que las mujeres atraviesan por cambios significativos en el que la imagen corporal y la atención por cuidar al bebé recién nacido ocupa el mayor interés durante la mayoría de este periodo de tiempo.