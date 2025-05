Escasez de medicamentos no da tregua: pacientes de Capital Salud piden solución

La crisis en el sistema de salud colombiano se agudiza en Bogotá, en los que se ven a cientos de pacientes de Capital Salud en largas filas y escasez de medicamentos.

La situación ha generado frustración y desesperación entre los afectados, quienes denuncian la falta de disponibilidad de tratamientos esenciales para sus condiciones médicas.

Lo que responden desde Capital Salud por la falta de medicamentos para los pacientes

Desde tempranas horas de la madrugada, cientos de pacientes de Capital Salud llegan al punto de dispensación de medicamentos de la cooperativa Cojan en el barrio Restrepo para que les entreguen lo que necesitan para sus tratamientos.

Sin embargo, la entidad solo entrega 180 fichas diarias, lo que deja a muchos sin la posibilidad de recibir sus medicamentos.

"Tengo que venir el martes y yo tengo que dejar a las niñas solas. Necesito la almotergina y llevo tres meses que no me la dan, es para epilepsia", comenta una paciente con epilepsia.

Ante las denuncias, la cooperativa Cojan emitió un comunicado informando que en los últimos días el servicio farmacéutico ha experimentado un volumen de atención significativamente mayor al proyectado. Como respuesta, han implementado medidas como el aumento de personal y la ampliación de horarios para la dispensación de medicamentos.

Lo que dicen los gremios médicos sobre la situación de salud

Por otro lado, el movimiento Todos por la Salud, que agrupa a diferentes sectores del sistema, se pronunció sobre el decreto 572 de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda, con el que se anticipa el pago de la retención a la fuente de 2026. Aseguran que la obligación de anticipar recursos al estado mediante retenciones reduce aún más el flujo de caja, lo que podría agravar la crisis financiera del sistema de salud y poner en riesgo a los pacientes.

La situación del sistema de salud ha llevado a casos críticos como el de Mariana, una paciente con síndrome de West, una condición que genera espasmos, convulsiones y retraso psicomotor, quien tuvo que ser ingresada a urgencias debido a la falta de control de su condición.

Sus padres hacen un llamado urgente a la EPS Compensar para que el tratamiento no se vea suspendido por el retraso en la entrega de medicamentos.

"Llegué allá a las 11 y media, salí de allá a las cuatro y media me dirigí a Cruz Verde de Kennedy que es donde me toca reclamar medicamentos. Allá hice la tramitología. A las ocho y media me atendieron y me dijeron que no había el medicamento", explica Hurley Vega, madre de la joven.