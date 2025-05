Mujer con cáncer de mama en riesgo por falta de medicamentos

Ruth Pinto es una mujer bumanguesa madre de dos hijos a la que recientemente le fue diagnosticado cáncer de mama, su vida podría estar en riesgo por la falta de entrega de medicamentos que necesita para su tratamiento.

De acuerdo con la mujer, su EPS Salud Total no ha hecho la entrega de los medicamentos necesarios para prevenir que el cáncer se propague a otros órganos del cuerpo.

Mujer en Bucaramanga pide respuesta para sus medicamentos para el tratamiento de cáncer

Hace dos meses Ruth Pinto encontró una masa en uno de su seno izquierdo lo que le generó alerta, por lo que fue al hospital, allí la enviaron a mastología y posteriormente la remitieron a oncología, allí le diagnosticaron cáncer de mama.

Los especialistas le ordenaron un esquema de tratamiento de quimioterapia para prevenir que esta enfermedad se propague a otros órganos. Ese es precisamente el temor de Ruth, pues lleva más de 13 días sin recibir su tratamiento, pues de las seis sesiones que debe tener en 21 días, solo ha recibido una.

Su EPS, Salud Total, le echa la culpa a la IPS y la institución hace lo mismo.

“Salud Total me manda captura en donde ya está el carboplatino y se lo mandé al Hospital Internacional y no me han dado respuesta”, aseguró la mujer.

Ruth ya no puede conciliar el sueño, perdió su tranquilidad porque quiere seguir con vida y vencer el cáncer, pero los trámites administrativos de las entidades de salud están dificultando el tratamiento.

Paciente con cáncer denunció que tuvo metástasis por falta de medicamentos

El caso de Ruth Pinto se conoce en medio de las múltiples denuncias que pacientes de todo el país han hecho sobre medicamentos que no les entregan para continuar con sus tratamientos.

Una de las afectadas es Jennifer Katherine Delgado, una mujer de 30 años diagnosticada con cáncer hormonal y cuyo tratamiento se ha visto interrumpido debido a la escasez de fármacos oncológicos, de hecho dice que por la falta de medicamentos, ya ha sufrido de metástasis.

“El cáncer avanzó de forma exagerada en mi cuerpo, donde me hizo metástasis comprometiendo varias partes a nivel óseo”, aseguró la mujer.