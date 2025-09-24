¿No apto para débiles?: estos son los beneficios de ducharse con agua fría

Con el paso de los años se ha abierto un gran debate sobre los beneficios que tomar duchas frías puede generar para el cuerpo de las personas. Aunque esta práctica ha sido discutida por algunas personas, científicos han revelado varios de los beneficios más representativos de esta actividad.

Beneficios de tomar duchas frías

Pese a que las duchas calientes son las más preferidas por las personas que buscan relajarse, expertos han revelado un importante número de beneficios asociados con las duchas de agua fría. Según el Continental Hospital, el agua fría otorga un amplio número de beneficios para el bienestar físico y mental. Algunos de estos son:

Mejoras en la circulación

Según los expertos, el agua fría ayuda a la circulación sanguínea al generar que los vasos sanguíneos se contraigan y se dilaten rápidamente. Esta circulación contribuye con mejoras en la salud cardiovascular y la reducción de la presión arterial.

Recuperación post ejercicio

El agua fría también ha estado asociada a la reducción de la inflamación, el dolor muscular y la hinchazón de los tejidos. Estos beneficios los suelen obtener algunos deportistas, quienes recurren a duchas heladas para acelerar la recuperación después de arduos entrenamientos.

Claridad mental y estado de alerta

El contacto del agua fría con el cuerpo de las personas provoca una rápida descarga de adrenalina, asociada con la salud cardíaca y el consumo de oxígeno. Así mismo, estas duchas influyen en el alivio de síntomas como confusión, estrés y generan más concentración durante el día.

Salud cutánea y capilar

El agua fría ha estado asociada con el cierre de los poros y tensar los folículos pilosos, de modo que, se genera una obstrucción a la suciedad y la grasa. Así mismo, se puede reducir el acné, alivia afecciones cutáneas y contribuye a una tez más radiante que aporta brillo y fuerza.