Las señales que indican que debe consultar a un experto por problemas de sueño

La falta de un descanso adecuado es más que una simple molestia; es una condición que, a largo plazo, puede afectar seriamente la salud física y mental.

Identificar las señales de alerta es crucial, ya que los problemas para dormir pueden ser un indicio de trastornos subyacentes que requieren atención médica.

¿Cuándo preocuparse por no poder conciliar el sueño?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cerca del 40% de la población mundial sufre de algún tipo de trastorno del sueño.

La National Sleep Foundation de Estados Unidos indica que un adulto promedio necesita entre 7 y 9 horas de sueño de calidad por noche para funcionar de manera óptima.

Cuando la dificultad para dormir se vuelve persistente o impacta la vida diaria, es el momento de considerar la consulta médica.

Una de las señales más claras es la dificultad crónica para conciliar o mantener el sueño.

Si pasa más de 30 minutos intentando dormirse varias noches a la semana, o se despierta frecuentemente durante la noche sin poder volver a conciliar el sueño, podría estar sufriendo de insomnio, un trastorno común que, si no se trata, puede generar fatiga, irritabilidad y problemas de concentración.

Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine en 2023 demostró que el insomnio crónico está directamente relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

¿Es normal sentir fatiga extrema durante el día?

Otra señal de alerta es la somnolencia diurna excesiva. Sentir un cansancio abrumador, incluso después de haber dormido supuestamente un número adecuado de horas, no es normal.

Esta fatiga puede manifestarse como una incapacidad para mantenerse despierto en el trabajo, mientras conduce o al realizar actividades que antes se hacían sin problema.

La somnolencia diurna puede ser un síntoma de trastornos como la apnea del sueño, una condición grave donde la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche.

Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destaca que esta fatiga es una de las principales causas de accidentes de tráfico relacionados con el sueño en Estados Unidos.

¿La ansiedad o depresión se relacionan con la falta de descanso?

La relación entre los problemas del sueño y la salud mental es un círculo vicioso. La ansiedad, la depresión y el estrés pueden causar insomnio, y a su vez, la falta de sueño puede empeorar estos estados.

Un estudio de la Asociación Americana de Psiquiatría sugiere que el 90% de las personas con depresión reportan problemas para dormir.

Si se experimenta un empeoramiento del estado de ánimo, irritabilidad o dificultades para manejar las emociones, además de la falta de sueño, es crucial buscar ayuda profesional.

Un médico o terapeuta puede identificar si el problema del sueño es la raíz o una consecuencia de un trastorno mental, y proponer un tratamiento integral.