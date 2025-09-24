Cinco signos que anticipan los riesgos de sufrir un ACV, según especialista

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se producen cuando hay un suministro de sangre que, cuando va a diferentes partes del cerebro, se obstruye o reduce por lo que se genera una reducción en los niveles de oxígeno y nutrientes. Esto hace que las neuronas cerebrales comiencen a morir en contados minutos.

Aunque estos accidentes son considerados como una emergencia médica de tratamiento inmediato, algunos especialistas han alertado sobre algunos signos que, al estar asociados con estos síntomas, podrían anticipar un ACV.

Signos que podrían anticipar un ACV

Según Gustavo Fuentes, médico especialista en medicina funcional, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y es una de las consecuencias del síndrome metabólico, la combinación de cinco signos que, según Fuentes, podrían anticipar un ACV.

Obesidad visceral

La acumulación excesiva de tejido adiposo intraabdominal forma parte de un fenotipo que incluye el tejido adiposo subcutáneo y el almacenamiento de triglicéridos. Aunque la edad, el género y la etnia son factores que contribuyen a este tipo de variaciones en la acumulación del tejido adiposo, el estilo de vida de las personas también influye.

Esta práctica clínica, que se realiza por medio de la medición de la cintura, permite la identificación de pacientes con sobrepeso. Según Fuentes, en los hombres no debe medir más de 94 cm y en la mujer más de 88 cm.

Resistencia a la insulina

Esta resistencia es una afección con la que el cuerpo no responde adecuadamente a los niveles de insulina. Esta hormona, producida por el páncreas, es esencial para regular los niveles de azúcar en la sangre. Según el especialista, estos niveles en la sangre nunca pueden estar por encima de los 100 mg por decilitro en ayunas.

Dislipidemia

La dislipidemia es una alteración del metabolismo de los lípidos que implica niveles anormales de colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos en la sangre. Los niveles de colesterol HDL no pueden estar por debajo 50 mg por decilitro en los hombres y 40 mg por decilitro en las mujeres. Así mismo, los triglicéridos nunca pueden estar por encima de 150 mg por decilitro.

Hipertensión

La hipertensión se produce cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiada alta. Según Fuentes, los niveles de la presión arterial nunca deben estar por encima de 130 sobre 85.

Malos hábitos

Finalmente, el especialista hizo especial énfasis en la importancia de cambiar los malos hábitos ya que la falta de ejercicio, la mala alimentación, fumar y beber son algunos de las actividades más perjudiciales para la salud.