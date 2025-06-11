CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?

Se reveló que el riesgo de muerte por infarto en las mujeres es casi el doble que en los hombres, y diversos factores influyen.

Infartos
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
12:52 p. m.
En los últimos años, diversos estudios han revelado un aumento preocupante de los casos de infarto en personas jóvenes. Aunque tradicionalmente se asociaba esta condición con los adultos mayores, hoy se observa con mayor frecuencia en edades tempranas.

¿Por qué ha aumentado los casos de infarto en jóvenes?

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística, las muertes por infarto de miocardio se han reducido más de un 70% en el grupo de edad entre los 35 y 49 años, y un 50% entre los 50 y 54 años. Esto significa que, aunque los infartos son más comunes entre los jóvenes, su tasa de mortalidad es considerablemente menor.

Los expertos señalan que este aumento de casos está estrechamente relacionado con el estilo de vida actual. Factores como el consumo de tabaco, la hipertensión, el uso de drogas, el estrés, la mala alimentación y el sedentarismo son determinantes en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a edades cada vez más tempranas.

Cabe recordar que un infarto se produce por una disminución del flujo sanguíneo en los vasos que irrigan el corazón, lo que impide que este reciba el oxígeno necesario para funcionar correctamente.

¿Cómo reconocer un infarto?

Cada persona puede experimentar un infarto de forma diferente, pero existen síntomas comunes que ayudan a identificarlo a tiempo.
El más característico es el dolor o presión intensa en el pecho, que puede extenderse al brazo, cuello o mandíbula. Además, pueden presentarse fatiga, mareos, desmayos o náuseas.

Ante cualquiera de estos signos, es fundamental buscar atención médica inmediata.

De hecho, un estudio de la Sociedad Española de Cardiología, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, reveló que el riesgo de muerte por infarto cardíaco en mujeres es casi el doble que en los hombres (18,7% frente al 9,3%), lo que resalta la importancia de la detección temprana y el acceso rápido a tratamiento especializado.

