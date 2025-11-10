Estudio reveló que el covid-19 podría provocar ansiedad hereditaria

Un nuevo estudio científico advierte que la infección por covid-19 podría tener consecuencias más allá de quienes la padecen directamente.

Estudio reveló que covid-19 podría provocar ansiedad hereditaria

Investigadores del Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental en Melbourne, Australia, descubrieron que el virus puede provocar alteraciones en el esperma de ratones machos, lo que derivaría en mayor ansiedad en su descendencia.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Nature Communications, sugiere que la enfermedad podría generar efectos hereditarios de largo plazo, transmitidos a través de cambios epigenéticos.

Según explicó Elizabeth Kleeman, autora principal del estudio, los ratones hijos de padres infectados con covid mostraron comportamientos más ansiosos que aquellos nacidos de progenitores sanos.

“Toda la descendencia de padres infectados presentó el mismo patrón de alteraciones”, señaló la científica.

Los investigadores también observaron que las hembras descendientes de ratones infectados mostraron cambios notables en la actividad de genes del hipocampo, una región del cerebro estrechamente relacionada con la regulación de las emociones.

“Estos resultados sugieren que el aumento de la ansiedad podría deberse a una herencia epigenética y a un desarrollo cerebral alterado”, explicó Carolina Gubert, coautora del trabajo.

El equipo encontró que el virus modificó moléculas de ARN en el esperma de los machos infectados, algunas de las cuales regulan genes esenciales para el desarrollo del cerebro. Esto, de acuerdo con los científicos, podría explicar la transmisión de los efectos del covid a la siguiente generación.

El investigador principal, Anthony Hannan, destacó la relevancia de estos hallazgos: “Nuestra investigación es la primera en demostrar que una infección por covid puede tener impactos en el comportamiento y la función cerebral de la descendencia. Esto sugiere que la pandemia podría dejar efectos duraderos en futuras generaciones”.

Sin embargo, Hannan aclaró que aún se requieren estudios adicionales en humanos para confirmar si los mismos procesos ocurren fuera del laboratorio. “Si estos hallazgos se replican en personas, podrían afectar a millones de niños y tener importantes implicaciones para la salud pública mundial”, advirtió.

Desde su aparición a principios de 2020, el covid-19 ha causado más de siete millones de muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Más allá de su impacto físico, la pandemia también ha dejado secuelas psicológicas profundas, especialmente entre los jóvenes, quienes sufrieron los efectos del aislamiento y la interrupción de su vida social durante una etapa clave de su desarrollo.

Los científicos australianos concluyeron que comprender los posibles efectos intergeneracionales del virus es esencial para anticipar desafíos futuros en salud mental y desarrollar estrategias preventivas que protejan a las nuevas generaciones.