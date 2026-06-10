Día mundial de la alopecia: ¿cuáles son las causas más comunes detrás de la pérdida de cabello?

En el marco del Día mundial de la alopecia, Bogotá realizará este 7 de octubre una jornada gratuita de valoración capilar en la localidad de La Candelaria. La actividad estará dirigida a personas que estén experimentando caída del cabello y quieran conocer el estado de su salud capilar.

La jornada será liderada por el médico cirujano capilar Martín Castillo y se desarrollará en articulación con la Alcaldía Local de La Candelaria.

El propósito será ofrecer una primera orientación sobre las posibles causas de la pérdida del cabello y determinar si cada caso requiere seguimiento, tratamiento médico especializado o una eventual evaluación para restauración capilar.

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Colombia, entre los países con menor porcentaje de calvicie masculina

La caída del cabello afecta tanto a hombres como a mujeres. De acuerdo con una clasificación internacional publicada por Medihair en 2025, Colombia ocupó el puesto 46 entre 47 países analizados, con un 27,04 % de calvicie masculina reportada.

Entre las formas más frecuentes de pérdida capilar se encuentra la alopecia androgenética. En los hombres suele manifestarse con entradas, retroceso de la línea frontal y pérdida de densidad en la coronilla. En las mujeres, en cambio, es más común el adelgazamiento progresivo del cabello en la zona superior de la cabeza y el ensanchamiento de la raya central.

Sin embargo, encontrar una mayor cantidad de cabello en la ducha o el cepillo no significa necesariamente que una persona tenga este tipo de alopecia. Existen diferentes causas de caída, por lo que el diagnóstico resulta fundamental antes de iniciar cualquier tratamiento.

¿Dónde será la jornada gratuita de valoración capilar?

La actividad se realizará el 7 de octubre en un espacio ubicado en la Avenida Jiménez con Carrera 10, en La Candelaria. Allí, los asistentes podrán acceder gratuitamente a una valoración inicial y recibir orientación sobre cuidados, seguimiento y alternativas de tratamiento.

Los organizadores precisaron que no todas las personas con pérdida de cabello necesitan un trasplante. Dependiendo del diagnóstico, existen tratamientos médicos y otras alternativas para disminuir la progresión de determinados tipos de alopecia o conservar el cabello existente.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.