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Día mundial de la alopecia: ¿cuáles son las causas más comunes detrás de la pérdida de cabello?

Este 7 de octubre, hombres y mujeres podrán recibir una valoración capilar para conocer las posibles causas de la caída del cabello y las alternativas disponibles.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
06:12 p. m.
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En el marco del Día mundial de la alopecia, Bogotá realizará este 7 de octubre una jornada gratuita de valoración capilar en la localidad de La Candelaria. La actividad estará dirigida a personas que estén experimentando caída del cabello y quieran conocer el estado de su salud capilar.

La jornada será liderada por el médico cirujano capilar Martín Castillo y se desarrollará en articulación con la Alcaldía Local de La Candelaria.

El propósito será ofrecer una primera orientación sobre las posibles causas de la pérdida del cabello y determinar si cada caso requiere seguimiento, tratamiento médico especializado o una eventual evaluación para restauración capilar.

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La caída del cabello afecta tanto a hombres como a mujeres. De acuerdo con una clasificación internacional publicada por Medihair en 2025, Colombia ocupó el puesto 46 entre 47 países analizados, con un 27,04 % de calvicie masculina reportada.

Entre las formas más frecuentes de pérdida capilar se encuentra la alopecia androgenética. En los hombres suele manifestarse con entradas, retroceso de la línea frontal y pérdida de densidad en la coronilla. En las mujeres, en cambio, es más común el adelgazamiento progresivo del cabello en la zona superior de la cabeza y el ensanchamiento de la raya central.

Sin embargo, encontrar una mayor cantidad de cabello en la ducha o el cepillo no significa necesariamente que una persona tenga este tipo de alopecia. Existen diferentes causas de caída, por lo que el diagnóstico resulta fundamental antes de iniciar cualquier tratamiento.

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¿Dónde será la jornada gratuita de valoración capilar?

La actividad se realizará el 7 de octubre en un espacio ubicado en la Avenida Jiménez con Carrera 10, en La Candelaria. Allí, los asistentes podrán acceder gratuitamente a una valoración inicial y recibir orientación sobre cuidados, seguimiento y alternativas de tratamiento.

Los organizadores precisaron que no todas las personas con pérdida de cabello necesitan un trasplante. Dependiendo del diagnóstico, existen tratamientos médicos y otras alternativas para disminuir la progresión de determinados tipos de alopecia o conservar el cabello existente.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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