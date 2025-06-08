¿Copas menstruales o tampones?: expertos analizan ambas opciones

La menstruación ha sido considerada, con el paso de los años, como un proceso natural que debe ser excluido de prejuicios y condiciones. La gran variedad de alternativas, que las mujeres poseen para protegerse durante estos periodos de tiempo, han generado importantes discusiones sobre la función que cada método aporta para el bienestar del organismo.

Ante una gran cantidad de dudas sobre el funcionamiento de algunos mecanismos, los especialistas realizaron un importante análisis sobre dos de los métodos más comunes: la copa menstrual y los tampones.

RELACIONADO Deuda de las EPS con hospitales superan el billón de pesos en Cundinamarca

¿Qué es la copa menstrual?

Según Mayo Clinic, la copa menstrual existe desde la década de 1930, no obstante, en los últimos años se ha vuelto más popular entre las mujeres. La copa puede estar hecha de goma o de silicona y se inserta en el aparato reproductor de las mujeres para retener el líquido expulsado durante el periodo.

Emily Linklater, doctora especialista en ginecología de Mayo Clinic, explica que la frecuencia con la que se debe vaciar o reemplazar la copa menstrual depende de su tamaño y del flujo menstrual, pero puede contener hasta tres veces más de líquido que un tampón convencional. Así mismo, la especialista hizo mención de algunos de los beneficios que se pueden adquirir haciendo uso de dicho artefacto.

Beneficios de la copa menstrual vs los tampones

Costo: las mujeres gastan en promedio entre 50 y 100 dólares al año en tampones y toallas sanitarias, dependiendo de la duración, cantidad y regularidad de las menstruaciones. La copa menstrual dura de seis meses a 10 años dependiendo de la marca y la frecuencia con la que se necesite.

Durabilidad: la copa puede durar entre 12 horas antes de retirarla, limpiarla y volverla a poner, a diferencia de los tampones que deben cambiarse cada dos o cuatro horas.

Libre de químicos: el material de la copa menstrual disipa la preocupación de que fibras o sustancias químicas queden dentro del organismo de la mujer. Esto a diferencia de los tampones, pues, aunque no está comprobado científicamente, estos han estado asociados con materiales perjudiciales a largo plazo para la salud.

Cuidado del medio ambiente: según un artículo del Huffington Post, se estima que las mujeres usan 9.120 tampones en su vida, mientras que la copa menstrual es reutilizable y reduce su impacto ambiental.

Dificultades de la copa menstrual

Aunque parece ser una opción segura, el uso puede tornarse complejo ya que se recomienda enjuagar con abundante agua después de retirarla, de modo que, en baños públicos esto puede representar una dificultad.